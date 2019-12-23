Malcolm Thomas Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve özellikle THY Euroleague'de zirvenin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda, kadro yapılandırması başladı.

Bu bağlamda 32 yaşındaki Stimac ile yolların ayrıldığı bildirildi. Fenerbahçe Beko, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

8 Kasım 1988 Columbia Missouri’de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas’a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz.