Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 23 Aralık 2019 dolar ne kadar?

Geçtiğimiz hafta 5.81'den hızlı bir yükselişle 5.9380'e kadar yükselen dolar/TL yeni haftaya da 5.9411 ile rekor kırarak başladı.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım öngören skandal tasarıya onay vermesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İncirlik'i kapatmayı düşünürüz' resti sonrası etkilenen dolar yükselişini sürdürüyor.

Dolarda son durum

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik endişelerle dolar/TL geçtiğimiz hafta 5.81'den 5.94'ün üzerine yükselmişti. Haftayı da bu seviyenin hemen altında 5.9380'den kapatan dolar yeni haftaya da 5.9411 seviyesinde başladı.

Kur seviyesi gelecek hafta netleşecek

Altın fiyatları ve diğer döviz kurlarını da etkilemesi nedeniyle öneme sahip olan doların 2019 yılını kapatacağı kur seviyesi ise gelecek hafta netleşecek.

6 TL direnç seviyesi

Yakaladığı yukarı yönlü ivme ile 5,90 TL’yi de geride bırakan dolar, yeni direnç seviyesi olarak 6 TL’yi belirlemişti.

Altında son durum