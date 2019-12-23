HABER /  GÜNCEL

Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 23 Aralık 2019 dolar ne kadar?

Geçtiğimiz hafta 5.81'den hızlı bir yükselişle 5.9380'e kadar yükselen dolar/TL yeni haftaya da 5.9411 ile rekor kırarak başladı.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım öngören skandal tasarıya onay vermesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İncirlik'i kapatmayı düşünürüz' resti sonrası etkilenen dolar yükselişini sürdürüyor.

Dolarda son durum

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik endişelerle dolar/TL geçtiğimiz hafta 5.81'den 5.94'ün üzerine yükselmişti. Haftayı da bu seviyenin hemen altında 5.9380'den kapatan dolar yeni haftaya da 5.9411 seviyesinde başladı.

Kur seviyesi gelecek hafta netleşecek

Altın fiyatları ve diğer döviz kurlarını da etkilemesi nedeniyle öneme sahip olan doların 2019 yılını kapatacağı kur seviyesi ise gelecek hafta netleşecek.

6 TL direnç seviyesi

Yakaladığı yukarı yönlü ivme ile 5,90 TL’yi de geride bırakan dolar, yeni direnç seviyesi olarak 6 TL’yi belirlemişti.

Altında son durum

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2020 Motorlu Taşıtlar araç vergisi belli oldu! İşte MTV tam listesi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Kanal İstanbul gelişmesi! Ve ÇED raporu yayınlandı
MHP’li Başkana İzmir'de silahlı saldırı! Ağır yaralandı
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında! Bakın ilk ifadesi ne oldu?
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'dan sonra bir bakan da parti kuruyor
Sinan Aygün'nden Mansur Yavaş'ın rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama
CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi 1 saatte topladığı paraya bakın
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe ligde son 17 derbide 1 kez yenildi
AÖF sonuç sorgulama açıklanıyor AÖF sonuçları TC ile görüntüleme
Beşiktaş deplasmandaki derbilerde istediği sonuçları elde edemiyor
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İBB'nin durduğu projeleri açıkladı
Denizli'de korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Gözde Çığacı kimdir sevgilisi Tümer Gülümserler evlilik teklif etti
Yorumlar