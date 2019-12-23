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MHP’li Başkana İzmir'de silahlı saldırı! Ağır yaralandı

MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir Buca'da uğradığı silahlı sonucu ağır yaralandı.

Hürriyet Mahallesi 440. Sokak’ta meydana geldi. MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, aracının içerisindeyken motosikletli bir şahıs aracın içerisine doğru ateş etti.

MHP'li başkan ağır yaralandı

Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, ağır yaralanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.

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