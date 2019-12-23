İzmir'i sağanak ve lodos vurdu! Yollar göle döndü binalara su doldu
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde, sağanak ve etkili olan lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı.
Yağmur suyu taşıma kanallarının tıkalı olması nedeniyle Karşıyaka ilçesinin Mavişehir Mahallesi'nde, lodosla birlikte denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları, bahçeleri sular altında kaldı.
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İzmir'de saat 03.00 sıralarında başlayan etkili yağmurda birçok yeri su bastı. Araçlar yarıya kadar suya battı. Sabah iş yerlerine gitmek için kalkanlar, evlerinden çıkamadı.
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İtfaiye ve belediyeye ait araçlar, suları tahliye etmeye başladı.
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Araçların bir kısmı çekiciler tarafından çekildi.
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