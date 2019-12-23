HABER /  POLİTİKA

Sinan Aygün'nden Mansur Yavaş'ın rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddialarıyla gündeme gelen eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaparken ''FETÖ ile iltisaklı olsam başıma bunlar gelir miydi? Be cahil 25 milyon nereden çıktı? Elde ettiğim rant 950 milyon lira.'' dedi.

Eski CHP Milletvekili ve eski ATO Başkanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddialarıyla gündeme gelen eski CHP Milletvekili Sinan Aygün basın toplantısı düzenledi.

Sinan Aygün'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

''2,5 istedik belediyeden o zaman ki belediye başkanımız bunu reddetti. Emsali 2,1'e indirdi. Hiç tartışmaya girmeyeyim diye Sayın Gökçek bunu vermeyince bu mahkeme süreci uzar ben 2,5'umu rahatlıkla alırım. Tamam dedim 2,1 dedim belediyeye 2,1 üzerinden başvurdum. Mansur Yavaş ben ona diyorum ki benden para istediler diye açıklama yapıyorum o da bana 'Sinan Aygün FETÖ'cü' diyor, beni FETÖ'cülükle suçladı. 13 Kasım 2019'da aldığım beraat kararı daha yeni kesinleşti. Bana 11 sene 4 ay çektiren bir örgüt ben FETÖ'cüymüşüm.



''FETÖ ile iltisaklı olsam başıma bunlar gelir miydi''
Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım arsanın yüzde 50'sine el koysunlar diyor. Yüzde 50'si benim değil ki zaten. Beni FETÖ'ye nasıl bağlamaya çalışıyor? Bunlar bana dava açtılar dediler ki burayı satın al. Diyor ki Yavaş parayı FETÖ'cülere verdi. Para yurt dışına kaçtı. Benim yurt dışında hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına 1 lira para yollamadım gayrimenkul almadım. Acaba Londra'da kimlerin evleri var? FETÖ ile iltisaklı olsam başıma bunlar gelir miydi?

''Benim inşaatımı denetlesin raporumu onlar versin''
Elde ettiğim rant 950 milyon lira iddiası o rantı da 2 kuleyi de ona veriyorum burasını 550 milyona gelsin benden alsın. Çok yardımsever. Alsın ODTÜ'ye bağışlasın yurt yapsın burayı. Bu inşaat 120 metre. Eksi 7 kat yerin dibine girdik. Oraya 25 bin metre inşaat yapılamazdı 22 bin 500 metre inşaat yaptım oraya. Otoparkı da satacağımı zannediyor. Ben bundan sonra büyükşehir belediyesinden iskan alamam. Çevre Bakanlığı dahil onlar benim inşaatımı denetlesin raporumu onlar versin. İnşaatımda satılabilir alan 26 bin metrekare.



''Efendim ben yolu kazanmışım''
Size soru şu Eskişehir yolu üzerinde hangi AVM kamu kurumu iş yerinin arkadan girişi var? Yol burada. Hep caddeden giriliyor. Efendim ben yolu kazanmışım. Sen vermişsin bunu belediyeden almışım.

''25 milyon nereden çıktı?''
Geldik okul meselesine. Koç Kulesi'ni bitirdiğim zaman babamın hayrına okul yaptırmak istedim. Okula başladım okulun ruhsatını aldım. Sayın Melih Gökçek bu okulu bağışlamamışsın bizim vasıtamızla yapsan olur mu dedi. Protokolü iptal edelim büyükşehir belediyesine verelim dedi vali bey olur dedi. Ruhsatı Çankaya Belediyesi'nden aldık. Okulumuzu sigorta yaptırdık. Okulu mahkeme kararıyla durdurduk. Mansur Yavaş 25 milyonu okul için istedik diyor. 300 milyon para bulmaya çalışıyor çok daha para bulması lazım. 1 milyonluk okul yapıyorlar diyor. Doğrusu bu okulun maliyeti 6,5-7 milyon liradır. 7 milyon 888 bin 024 lira arsa dahil. Be cahil 25 milyon nereden çıktı? Ankara'nın belediyeden çekeceği var diye düşünüyorum.''

İlgili Haberler
2020 Motorlu Taşıtlar araç vergisi belli oldu! İşte MTV tam listesi 25 milyon TL rüşvet iddiasında yeni gelişme! Sinan Aygün hakkında suç duyurusu
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi 1 saatte topladığı paraya bakın
25 milyon TL rüşvet iddiasında yeni gelişme! Sinan Aygün hakkında suç duyurusu
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'nun 'atlı fayton' açıklamasına tepki
Emre Belözoğlu'ndan Ersun Yanal açıklaması: Hissettiğim anda durmam
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranı! Zamlı pasaport, ehliyet ve trafik cezaları
CHP'den Çubuk'taki saldırıyla ilgili flaş hamle! Suç duyurusunda bulunuldu
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da düğünden önce nişanlısını öldürmüştü! Sanıkla ilgili gelişme
Irina Morozyuk'tan bikinili paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu
Fatih Terim soyunma odasında fırçayı bastı: Beni pişman ettin
ABD’de 69 araç birbirine girdi
Denizli hava durumu saatlik alarm verildi bugün okullar tatil olur mu
TOKİ hangi illerde konut yapacak 2020 il il yeni konut listesi
Yorumlar