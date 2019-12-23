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CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi 1 saatte topladığı paraya bakın

CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, dilenci kılığına girerek cuma namazı çıkışında İstanbul Fatih’teki Fatih Camii önüne gidip el açtı. Akbulut 1 saatte 82 lira topladı.

CNN Türk muhabiri Akbulut farkındalık oluşturmak için dilenci dosyası adında dikkat çeken bir habere imza attı.

Fatih Camii önünde el açtı

Cuma namazı çıkışında İstanbul Fatih’teki Fatih Camii önüne giden CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, kucağındaki Eylül adını verdiği oyuncak bebekle merdivenlere oturup el açtı.

1 saatte 82 lira

Akbulut, yoldan geçenlerin verdiği paralarla bir saatte 82 lira toplamayı başardı.

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