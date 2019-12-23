Gözde Çığacı kimdir sevgilisi Tümer Gülümserler evlilik teklif etti

Güzel oyuncu Gözde Çığacı Samsun'da bedelli askerlik yapan sevgilisi Tümer Gülümserler'den yemin töreni sonrası evlilik teklifi aldı. Peki Gözde Çığacı kimdir, kaç yaşında sevgilisi Tümer Gülümserler kimdir ne iş yapıyor?

Samsun'da bedelli askerlik görevini yapan Tümer Gülümserler, yemin töreni sonrasında sevgilisi oyuncu Gözde Çığacı'ya evlillik ketlifinde bulundu. Duygulanan oyuncu Çığacı, 'Evet' yanıtı verdi.

Samsun 15. Piyade Tugayı 5. Eğitim Taburu Esentepe Kışlası'nda bedelli askerlik görevini yapan Tümer Gülümserler, diğer askerlerle birlikte yemin etti. Tören için Gülümserler'in sevgilisi oyuncu Gözde Çığacı da Samsun'a gitti.

Törenin ardından Çığacı'nın yanına askeri düzen şeklinde yürüyerek gelen, Gülümserler'in de aralarında bulunduğu bir grup asker, "Gözde, Tümer'e evet desene" diye bağırarak yürümeye başladı.

Grubun arasından ayrılan Gülümserler, sevgilisinin önünde diz çöktükten sonra askeri kamuflajının cebinden çıkardığı yüzüğü uzatarak evlenme teklif etti.

Sürpriz karşısında duygulanan oyuncu Çığacı, gözyaşlarına hakim olamadı ve 'evet' cevabını verdi.

Bu ana ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çığacı, şunları yazdı:

"Hayatımın en özel anı. Yanımızda olan bize destek olan herkese teşekkür ederim. Kıymet bilmek zor iş hele ki bu zamanda.

Aşka, sevgiye, sadakate inancımızın kalmadığı şu günlerde bana her şeyi unutturup sevme kavramının tanımını benim için değiştiren canım sevdiğim. Seninle bir ömür nefes almaya evet."

Oyuncu Çığacı, bir süre önce sevgilisi Gülümserler'e bir parkta evlenme teklif etmiş, bunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Gözde Çığacı kimdir: Gözde Çığacı, 17 Ekim 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri müziğe olan ilgisiyle bilinen güzel oyuncu, şimdilerde oyunculuk yapıyor.

İlk oyunculuk tecrübesini Kuzey Güney Dizisi ile yaşayan güzel oyuncu dizide gösterdiği performans ve kendine has güzelliği ile herkesi etkiledi.