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CHP'li İlhan Kesici'den çarpıcı 2020 bütçesi kapanış konuşması!

CHP Grubu adına İstanbul Milletvekili İlhan Kesici 2020 yılı bütçesi kapanış konuşmasında "Yanlışlığın bel kemiği düşük kur, yüksek faiz" açıklaması yaptı.

CHP'li Vekil İlhan Kesici, Meclis'te yaptığı 2020 bütçesi kapanış konuşmasında ekonomi politikası ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Düşük kur yüksek faiz"

"Bu yanlış ekonomi politikasının bel kemiği, yanlışlığının bel kemiği, adına düşük kur yüksek faiz dediğimiz hadisedir." diyen CHP'li Kesici, "Bir ara çok konuşuluyordu bugünlerde de hiç konuşulmaz oldu her ne hikmetse." eleştirisini yöneltti.

"İşin aslı esası sıcak para"

İlhan Kesici, konuşmasını şöyle tamamladı: Düşük kur yüksek faiz bundan sonra gelen şeyin adı sıcak para. Ve göreceğiz şimdi iliğimizi kemiğimizi emmiş olan 17 sene içerisinde bu işin aslı esası bu.

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