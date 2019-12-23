Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan neden öldü ölüm sebebi yıktı

Ünlü türkücü Ceylan uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören yeğeni Nazlıcan Arkan'ı kaybetti. Üzüntüsünü 'analar varken çocuklar ölmez' diyerek dile getirdi. Peki 25 yaşında pankreas iltihabı nedeniyle hayatını kaybeden Nazlıcan Arkan kimdir, aslen nereli?

Türkücü Ceylan yeğeni Nazlıcan Arkan'ın ölümü ile yıkıldı. Geçtiğimiz haftalarda yeğeni Nazlıcan Arkan'ın yoğun bakımda olduğunu duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti. Pazar günü ise yeğeni Nazlıcan Arkan'ı son yolculuğuna uğurladı. İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran Nazlıcan Arkan 25 yaşında pankreas iltihabı nedeniyle hayatını kaybetti sevenlerini yasa boğdu.

Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 25 yaşındaki Arkan’ın cenazesi pazar günü Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye sanatçı Ceylan, oyuncu Berdan Mardini, Alişan ve Arkan'ın ailesi katıldı.

Ceylan ve Arkan'ın annesi tabutu başında gözyaşı döktü. Ceylan "Analar varken çocuklar ölmemeli, biz oraya gidecektik yavrum Nazlıcan" dedi.

Ceylan acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.

Ceylan dua istemişti!

Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti. İşte Ceylan’ın o paylaşımı; "Allah'a çok şükür umudumuz var. Rabbim Nazlıcan’ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında...

Nazlıcan Arkan kimdir: Aslen Tuncelili olan Nazlıcan Arkan, 1993 yılında dünyaya geldi. Şarkıcı Ceyla’nın yeğenidir. Üniversite mezunu olan ve bir bankada çalışan Nazlıcan Arkan, İşte Benim Stilim'in 7. Sezonunda yarıştı. Genç yarışmacı, 21 Aralık 2019’da hayatını kaybetti. Kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Pankreas iltihabı nedir:

Pankreas iltihabı ya da diğer adıyla pankreatit oldukça yaygın olarak görülen bir sağlık sorunudur. Karnın tam arkasında, ince bağırsağın üst kısmında yer alan pankreas geniş ve düz bir bez şeklindedir. Pankreasın ana işlevi yağ ve karbonhidratların sindirimi için gerekli olan enzimleri sağlamaktır.

Sindirim sisteminin önemli bir parçası olan enzimlerin salgılanması dışında insülin ve glukagon hormonları pankreas tarafından üretilir. Bu hormonlar kan şekeri düzeyinin korunması açısından önemlidir ve insülin eksikliği diyabete neden olabilir.

Pankreas iltihaplanması farklı nedenlerle meydana gelebilmektedir. Pankreas iltihaplanmasının iki farklı çeşidi bulunmaktadır; kronik veya akut pankreas iltihabı.

Aniden ve kısa süreli oluşan akut pankreas iltihabı genel olarak aşırı alkol tüketimi ya da safra kesesi taşları nedeniyle oluşur. Tabii bir gecede çok alkol kullanmak hemen pankreas iltihaplanmasına neden olmaz ancak uzun süreli, düzenli alkol kullanımı iltihaplanma riskini arttırır.

Sık görülen akut pankreas iltihabının diğer nedeninde ise safra taşları pankreas kanalını tıkayarak buradan geçen sindirim enzimleri pankreasa geri döndüğü için iltihaplanma meydana gelir.

Akut Pankreas İltihabı Nedenleri

Ana sebepler safra taşları, safra kesesi hastalıkları ve uzun süre alkol kullanımıdır

Anormal pankreas yapısı, kanda yüksek düzeyde lipid, travmatik yaralanmalar

Östrojenler ve tiazid diüretik gibi bazı ilaç türleri

Bazı viral ve bakteriyel enfeksiyonlar

Akut pankreatit çocuklarda ise genellikle kistik fibrozis, kabakulak, abdominal travma, Reye sendromu, Kawasaki hastalığı ve Hemolitik-üremik sendrom nedeniyle görülmektedir.