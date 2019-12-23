Ahmet Çakar'dan Blanc iddiası: Ersun Yanal’ı kudurtan durum bu

Eski hakem yorumcu Ahmet Çakar, Ersun Yanal'ın kafa karıştıran açıklamaları üzerine “Ali Koç hafta arası Comolli aracılığıyla teknik direktör Blanc ile görüştü. Ersun Yanal’ı kudurtan durum bu.” şeklinde yorumda bulundu.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti ve zirve iddiasını devam ettirdi.

''Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım." dedi.

''Ersun Yanal’ı kudurtan durum bu''

Ersun Yanal'ın kafa karıştıran açıklamasının nedenini şu sözlerle ifade eden Ahmet Çakar, “Ali Koç hafta arası Comolli aracılığıyla teknik direktör Blanc ile görüştü. Ersun Yanal’ı kudurtan durum bu. Damien Comolli hafta içi Laurent Blanc ile görüştü. Ersun Yanal'ın haberi oldu ve kimyası bozuldu.” şeklinde konuştu.

''Devre arasına Blanc ile gireceklerdi''

''Uluslararası anlamda kulağım deliktir'' diyen Çakar, ''Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenseydi, Ersun Yanal belki de gönderilecekti. Devre arasına Blanc ile gireceklerdi. Başarısızsan gidersin. Bu kadar basit.''