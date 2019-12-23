Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal'ın bu sözleri başkana olabilir

Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal'ın ''Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi! Görevimizi yaptık.'' sözlerini ''Ersun Yanal'ın bu söylemi yönetime ve başkana karşı olan bir durumdur'' şeklinde yorumladı.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş derbisi sonrası beIN Sports'a konuşan ve soru almayan Ersun Yanal "Galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık. O maçlardan birisi gibi oynadık. Birçok mevkiisi olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi! Görevimizi yaptık. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Önümüzdeki hafta basın açıklaması yapacağım" dedi.

''Çakır idare etti, yönetmedi''

Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi:

"Güzel bir derbi, şahane bir stat, Fenerbahçe çok iyi top oynadı. Cüneyt Çakır idare etti, yönetmedi. Penaltıya Mete Kalkavan VAR'dan müdahale etti. 2. golde faul yok, VAR'dan da uyarı gelmedi. Cüneyt Çakır aslında skoru etkileyecek hatalar yaptı. Cüneyt Çakır öyle birkaç hata yaptı ki skor değişti. Görmedi, penaltı ile skor değişti. Korneri aut verdi, döndü gol oldu. Yani skoru etkileyecek hatalar yaptı. Emin ol 0-0 olsa orada karambolden korneri verecekti. Bence 2-0 autuydu o. Cüneyt Çakır'ın klasik Süper lig performansı, idare ediyor. 0-0 olsa mesela korner verecekti, aut verdi.

''Isla'nın bence Beşiktaş'ın golünde hatası var''

Tehlikeye yakın yerde, avantajlı olduğu yerden geriye götürdü Lens'in faul pozisyonunda. Altay topu eline aldı, yardımcının da bayrağını gördü, oynayın dedi, bu elini kaldırdı yardımcı hakeme, kendi kendine elini kaldırıp başlatmak istedi, Altay'ı tecrübesizliğinden oldu bu pozisyon. Abdullah Avcı, ilk yarı 2-0 bitse iki değişiklik yapacaktı Ljajic ve Umut’u alacaktı belki de. Isla'nın bence Beşiktaş'ın golünde hatası var, kambura yatmasa da Burak vuramayacaktı. Beşiktaş maça tekrar ortak oldu, heyecan tekrar geldi. Penaltıdan önce VAR uyardı. İkinci golden önceki pozisyona Fenerbahçe kimliğimi çıkararak baktım faul yok, VAR'dan da uyarı gelmedi.

''Fenerbahçe bugün baştan sonra kadar maçı hak etti''

Penaltıyı göremedi, korneri vermedi döndü gol oldu. Skora etki edecek hatalar yaptı. Atiba, Beşiktaş’ı yeniden hayata döndürdü. Mecburen 4 forvete dönecekti ve Fenerbahçe daha çok boş alan bulacaktı. Caner de gereksiz bir kart gördü. Fenerbahçe bugün baştan sonra kadar maçı hak etti.

''Ersun Yanal'ın bu söylemi yönetime ve başkana karşı olan bir durumdur''

Benim tahminim yanlış da olabilir ama Ersun Yanal'ın bu söylemi yönetime ve başkana karşı olan bir durumdur. Ersun Yanal kaybetseydi bir tek istifa ettim derdi. Soru işareti olan konuşması önceden kurgulamış. Bırakmasını asla istemem. Yeni bir hoca arayışına girmeye gerek yok. Altay büyük kaleci olacak, iyi kaleci olmaya aday. Büyük futbolcular topa vururlar aut atarlar, bir daha vurur kargalara, bir daha vurur tribüne...

''Abdullah Avcı çok duygusal bu konularda''

Altay hata yapıyor sakinliğini bozmuyor. Sakinliğini bozmadığı için aldı, Beşiktaş baskısından aldı Dirar'a verdi. Yayıncı kuruluş alsın 3. golü okullara versin savunmadan nasıl gol pozisyonu olur diye. Serdar Aziz'i çok beğendim. 24 tane farklı karakterle oynuyorsuz 24 oyuncu bu ülkenin vatandaşı olsa idare edersiniz ama hepsi farklı kültürden geliyor. Umut iyiyken formayı Burak Yılmaz'a verdi. Beşiktaş'ın çok sıkıntılı kadrosu vardı. Şenol Güneş iyi idare etti. Abdullah Avcı çok duygusal bu konularda. Her kulüpte vardır mesela Belhanda takıntısı başladı. Beşiktaş'ta Lens ile Burak sezonu açıldı. Bu tartışmalar bireysel anlamda çok gidilmez.

''En açık şeffaf başkanın Ali Koç olduğunu düşünüyorum''

Geçen hafta Ali Koç'un bir açıklaması oldu. Ersun Yanal'ı rahatsız eden cümlesi vardı. Antrenmanın doğru olmadığını ve kas sakatlığı olduğunu ima etti. Bu Ersun Yanal'ı rahat etti ben olsam bende rahatsız olurum. Fenerbahçe öyle kulüp ki kazanırsın mutlu olursun kursağında kalır. Fenerbahçe başkanı, Ersun hocayı pek düşünmüyordu, ona rağmen geldi. Olağanüstü bir mağlubiyet alırdı, başka türlü bırakırdı ama şu demeci maçtan önce kafasında kurmuş, skordan bağımsız. Kaybetseydi, bir tek istifa ettim derdi bence. Şampiyon olursun bir şey var derler. Hapise girersin. Ali Koç'un bu açıklamasından sonra Samandıra'da Ersun Yanal'ı karşılamaya gidenler olur. En açık şeffaf başkanın Ali Koç olduğunu düşünüyorum.

''Atiba Beşiktaş'ı tekrar hayata döndürdü''

Penaltıyı kim verdi? VAR vermiş. Benim futbol anlayışıma göre Serdar Aziz'in pozisyonunda VAR'ın çağırması lazımdı. İki takımın güçlü olduğu yönler, orta saha oyuncuları. Atiba için gizli bir kahraman denir, gizli mizli değil, 10 senedir uçuyor adam. Atiba Beşiktaş'ı tekrar hayata döndürdü."