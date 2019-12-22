Ersun Yanal: Herkes haddini bilecek

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş galibiyeti sonrası çok kısa konuştu ve kafaları karıştırdı. Yanal "Teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe, bugün maçı kazandı. Soru almayayım, hafta içi açıklama yapacağım" dedi. Genel basın toplantısına da yanında Emre Belözoğlu'yla birlikte çıkan Yanal, "Biz böyle çirkin saldırılarla yıkılmayız. Herkes haddini bilecek. Aramızda hiçbir problem yok. Bu karalamalara itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklaması şu şekilde:

"Galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık. Teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe, bugün maçı kazandı. Biz görevimizi yaptık. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, hafta içi açıklama yapacağım."

Yanal'ın genel basın toplantısı açıklamaları:

"Bugün yapmamız gerekeni yaptık. Fenerbahçe camiasındaki dedikoduları kim yapıyor bilmiyorum. Biz böyle çirkin saldırılarla yıkılmayız. Herkes haddini bilecek. Öyle dedikoduyla, arkadan konuşmakla olmaz. Çok çirkin. Emre'nin ağrıları vardı. Hep onunla konuştuk. Aramızda hiçbir problem yok. Bu karalamalara itibar etmeyin. Edenlere de cevabını verin. Empati yapın. Bu markaya zarar vermeyin. Hafta içi zaten açıklama yapacağım"