Yunanistan'dan skandal Libya çıkarması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nilos Dendias, Libya'nın Bingazi kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Dendias, Türkiye'nin meşru hükümeti ile imzalanan zaptın yasal olmadığını ileri sürdü.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bingazi kentindeki sözde yönetimle görüşerek, Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye ile "mutabakat zaptı imzalama hakkının bulunmadığını" öne sürdüğü bildirildi.
Libya basınında yer alan haberlere göre, Dendias bugün Libya'nın Bingazi kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Dendias'ın ülkenin doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter'in yanı sıra sözde yönetim yetkilileri Abdullah es-Sinni ve Abdulhadi el-Havic ile görüştüğü aktarıldı.