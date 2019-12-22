Sosyal medya uygulaması TikTok’a yasak!

ABD Donanması, popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un hükümet tarafından verilen cep telefonlarında kullanılmasını yasakladı.

Donanma’nın Facebook sayfasında askerlere hitaben paylaşılan gönderide, hükümetin verdiği telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmayanların Donanma’nın internet ağına girmesinin yasaklanacağı belirtildi.

Pentagon bu kararın gerekli olduğunu belirtti

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, uygulamanın ulusal güvenliğe hangi açılardan tehdit oluşturduğu tam olarak belirtilmezken Pentagon sözcüsü Yarbay Uriah Orland, yaptığı açıklamada bu emrin “süregelen ve ortaya çıkan tehditlerle” mücadele için gerekli olduğunu belirtti.

Video paylaşım uygulaması olan TikTok, konuyla ilgili açıklama talebine yanıt vermedi.

Popüler uygulama TikTok’a yönelik olarak Amerikan hükümeti de ulusal güvenlik soruşturması açmıştı.