Fransa'da infial yaratan pedofili vakası! 349 çocuğa cinsel istismar

Fransa'yı sarsan ve 'ülke tarihinin en büyük pedofili vakası' olarak gösterilen olayda Joel Le Scouarnec, tam 30 yıl boyunca 349 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor. Cerrahın, istismara dair günlük tuttuğu da belirtiliyor.

Fransa tarihinin en büyük pedofili vakasının baş sanığı Joel Le Scouarnec, dört çocuğa cinsel taciz ve tecavüz suçlarından mart ayında hakim karşısına çıkacak. Cerrahın, kendisine yöneltilen suçları 30 yıl boyunca görev yaptığı Fransa'nın orta ve batı kesimlerinde işlediği düşünülüyor.

En az 349 çocuğa cinsel istismar

Soruşturmayı yürüten savcı Laureline Peyrefitte, 30 yıl boyunca Fransa'nın orta ve batı kesimlerinde görev yapan Joel Le Scouarnec'in en az 349 çocuğa cinsel istismarda bulunmuş olabileceğini söyledi.

Cerraha ait günlüklerin de ele geçirildiğini belirten yetkililer Scouarnec'in, çok sayıda çocuğun adının geçtiği bu notlarda istismar ve tecavüz olaylarını kaleme aldığını belirtti.

229 kişinin ifadesine başvuruldu

Spurnik'te yer alan habere göre günlüklerde adı geçen çocuklara ulaşan polis, 229 kişinin ifadesine başvurdu. Bu kişilerden 197'sinin Scouarnec'ten şikayetçi olması üzerine dava açıldı. Ancak cerrahın avukatları ise günlüklerde yazanların 'yalnızca fantezi' olduğunu savunuyor.

Zaman aşımından dolayı birçok suçtan yargılanamayacak

Şu anda emekli olan 68 yaşındaki Le Scouarnec, dört çocuğa istismar ve tecavüz suçlarından 13-17 Mart'ta hâkim karşısına çıkacak. Cerrah, en az 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olsa da zaman aşımından dolayı birçok suçlamadan yargılanamayacak.

Joel Le Scouarnec'in 2005 yılında çocuk pornografisi içeriği barındırmaktan dört ay ertelenmiş hapis cezası aldığı da belirtildi.