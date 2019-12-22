Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya mesajı! Askeri desteğin boyutu artabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Piri Reis için düzenlenen törende konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında Libya ve KKTC ile girilen süreçler için "Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize gerecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Tip Denizaltı Projesi 1. Gemisi Piri Reis'in Havuza Çekme ve 5. Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuşma yaptı. Erdoğan, "2022'den itibaren her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir" dedi.

Yeni Tip Denizaltı Projesi 1. Gemisi Pirireis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle havuza çekildi.

Törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bugün burada ülkemizin önemli savunma sanayi projelerinden biri olan Yeni Tip Denizaltı Projesi 1’inci Gemisi Pirireis’in havuza çekilme vesilesi ile bulunmaktayız. 2022'den itibaren her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir. 2027 yılında, 6 denizaltımızın tamamı da Deniz Kuvvetlerimizin emrinde hizmet vermeye başlayacaktır.

- Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor. Milletimize uzun yıllar boyunca bilinçli bir şekilde tarihi, kültürü, medeniyeti, kahramanlıkları, başarıları unutturulmak istenmiştir. Sanki bu millet ve bu devlet gökten zembille inmişçesine geçmişiyle ilişkisi kesik bir tarih anlayışı yerleştirilmeyi çalışılmıştır.

Olta atacak sahil bile bırakmayacaklar

- Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir. Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize gerecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Karşımızdakilerin hak, hukuk, adalet, ahlak, insaf diye bir dertleri kesinlikle bulunmuyor. Libya ile yaptığımız mutabakat muhtırasının kendi hukukumuzla da uluslararası hukukla da çelişen yönü bulunmuyor.

'Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu?'

- Ege'nin de Akdeniz'in de sahibi bu denizlere kıyısı olan ülkelerin tamamıdır. Bizim durduk yerde kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz yoktur. Hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gaspetme niyetiyle karşımıza gelmesin.

- Türkiye, ne Suriye'de attığı adımlardan, ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir. Meşru Libya hükûmetini yıkmaya yönelik çabaların yoğunlaşmasının sebebini gayet iyi biliyoruz.

Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu?