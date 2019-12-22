Vedat Muriç ve eşini şaşırtan hesap

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç, eşiyle birlikte kahvaltıya giderken işletme sahibinin hesap yerine gönderdiği notla büyük bir sürpriz yaşadı.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Beşiktaş derbisi öncesi büyük bir sürpriz yaşadı. Maçtan bir gün önce eşiyle kahvaltı etmek için bir restorana giden Vedat Muriqi, hesabı ödemek istedi ve gelen notla şaşkınlık yaşadı.

"Attığınız goller ve yarın atacağınız goller ile hesabınız ödenmiştir"

Fenerbahçe taraftarı olduğu düşünülen işletme sahibi, Vedat Muriqi'e hesap yerine bir not gönderdi ve "Bugüne kadar attığınız goller ve yarın atacağınız goller ile hesabınız ödenmiştir. Şampiyon Fener" mesajını yazdı.