Sinan Aygün Mansur Yavaş kapışmasında olay iddia: Kılıçdaroğlu baştan beri biliyormuş

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş arasında patlak veren rüşvet iddiasıyla ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Aygün'ün aktardığına göre Kılıçdaroğlu bütün süreci en başından beri bildiği halde kılını kıpırdatmamış.

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı rüşvet iddiası siyasetin gündemine oturdu. Aygün'ün mahkemeye taşıdığı söz konusu iddia ile ilgili ciddi iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Aygün, Yavaş’ın TOGO ikiz kulelerinin mühürlenmesiyle ilgili kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na anlattığını açıkladı.

Aygün’ün “Konuyla ilgili iki kez görüştüm, ancak hiçbir şey yapmadı”dediği Kılıçdaroğlu hâlâ sessizliğini koruyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 8 belediye meclis üyesi hakkında kendisinden TOGO ikiz kuleleri için "25 milyon lira rüşvet istedikleri" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün, hem ofisinde kendisine yapılan ahlaksız rüşvet teklifini anlattı hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olduğu halde rüşvet rezaletini engellemediğini söyledi. İşte Aygün'ün Yavaş ve ekibiyle ilgili suç duyurusu yapmadan önce Kılıçdaroğlu'ya yaptığı görüşmeye dair anlattıkları:

'Kılıçdaroğlu ile 2 defa görüştüm ancak sonuç alamadım'

Suç duyurusunu Savcılığa vermeden önce Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptım. Bu görüşmede rüşvet olayı gündeme geldi. Geçtiğimiz cumartesi gerçekleşen görüşmede benden rüşvet istendiğini bütün ayrıntıları ile belgeleriyle anlattım. Kılıçdaroğlu ile 2 defa görüştüm ancak sonuç alamadım. Aygün'le Kılıçdaroğlu arasında geçen diyalog şöyle;

Sinan Aygün: Ben savcılığa gidiyorum, şu anda ekmeğimle oynanıyor, yalan yanlış iftiralar atılıyor. Yok 110 bin metre inşaat... Gelin ölçün. Elinde metre olan gelsin ölçsün, kaç metre inşaat yaptım.

Kemal Kılıçdaroğlu: Dur sakin ol ben Bülent Kuşoğlu ile görüşürüm, senin Mansur Bey ile olan işini çözer. (Yarım saat sonra Aygün'ü aradı) Kemal Kılıçdaroğlu: - Bülent Kuşoğlu Ankara dışındaymış sonra görüşeceksin..

Sinan Aygün: Efendim bakın bu karar çıktıktan sonra istinafa gitmediler, Mansur Yavaş bunu fırsata çevirir, benim burası mühürlenir.... Pazartesi günü saat 10.00 şantiyeyi mühürlenince Aygün dostlarını araya sokarak tekrar Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti:

Sinan Aygün: Genel başkanım bakın ben size geldim, başıma bu iş gelecek dedim. Burayı da geldi mühürlediler. Ben buradan daire satacağım. İnşaatımı bitirmek durumundayım, inşaat yüzde 80 durumuna gelmiş, yazmış olduğum vadeli çekler var. Bankalardan az da olsa kullanmış olduğum krediler var. Bu beni sıkıntıya sokacak. Size güvendim, konuşurum dediniz, cumartesi savcılığa dilekçeyi vermedim, Şimdi bunlar "Biz inşaatı mühürledik, Aygün salı günü dilekçe verdi" diyecekler. Bana niye cumartesi dilekçeyi verdirmediniz, niye çözemediniz...

Kılıçdaroğlu: (Araya giren isimleri kastederek) Ben bu sefer onları görevlendireceğim. (Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği isimler Aygün'ü aramayınca onları Salı günü aramak zorunda kaldı.)

Sinan Aygün: Genel Başkan sizi aradı mı?

Görevliler: Aramadı....

Sinan Aygün: Unutmuş olabilir. Bir emriniz var mı? diye sorun İki görevli Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı 'Var mı bir emriniz' diye sordu ama Kılıçdaroğlu 'İyi akşamlar' deyip telefonu kapattı. Bu diyaloglar da Kılıçdaroğlu'nun başından beri her şeyi bildiğini ama devreye girmediğini gözler önüne serdi.

İçişleri Bakanlığı inceleme için müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı rüşvet olayını incelemek için müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapacağı araştırmanın sonucuna göre İçişleri Bakanlığı harekete geçecek. Müfettişlerin hazırlayacağı rapora göre Yavaş'la ilgili nasıl işlem yapılacağına karar verilecek. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturmanın selameti açısından Yavaş'a geçici olarak görevden alma veya görevden alma gibi yetkileri bulunuyor.

Kılıçdaroğlu Kuşoğlu'na söz geçiremez

Sinan Aygün, telefonla bağlandığı TV programında moderatörün kendisine gelen "Bülent Kuşoğlu, maliyede Kılıçdaroğlu'ndan bir üst kademededir, ona sözü geçmez" mesajını okuması üzerine "Doğru söylemiş" dedi. Aygün, Kılıçdaroğlu'yla konuşmasında "Senin işini çözer" diye bahsettiği CHP Ankara milletvekili bülent Kuşoğlu'nun kardeşinin FETÖ bağlantısından da bahsetti. Kuşoğlu'nun kardeşi emekli 'öğretmen albay' Levent Kuşoğlu geçen yıl ankesör soruşturmasından gözaltına alınarak tutuklanmış ve hakkında FETÖ iddianamesi hazırlanmıştı. Bülent Kuşoğlu'nun Külliye'ye giden CHP'li krizinde de isminin geçmesi dikkat çekti.