Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılışta olay çıktı! Pankart açmak isteyen kadına müdahale
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış töreni öncesi pankart açmak isteyen kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti.
Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi. Olay çıkan açılışla ilgili yaşananlar şöyle: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi "Komşu Masa" açılış törenine katıldı.
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Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.
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Ne yazdığı merak konusu oldu
Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Çünkü direkt müdahale edildi.
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Kadına müdahale eden güvenlik görevlileri ve korumalar pankartta yazılanların görünmesini engelledi.
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