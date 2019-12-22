Ali Koç'tan taraftarın Obradovic çağrısına alkışlı yanıt

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'un locasına dönerek dakikalarca 'Obradovic'e yeni sözleşme' tezahüratları yaptı. Ali Koç, tezahüratlara alkışlarla cevap verdi.

Fenerbahçe Beko ile Teksüt Bandırma ile arasında oynanan karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.

'Bizimle sonsuza dek kal, kazanılacak çok kupa var'

Fenerbahçeli taraftarlar, Teksüt Bandırma maçı öncesi tribünde 'Bizimle sonsuza dek kal, kazanılacak çok kupa var.' yazılı bir pankart açarak desteğini gösterdi. Obradovic parkeye çıktığı anda alkış ve tezahüratlar başladı.

Obradovic de tribünleri selamladı

Taraftarlar, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun Obradovic'i tribünlere getirmesini istedi. Obradovic de tribünleri selamladı.





'Obradovic'e yeni sözleşme'

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'un locasına dönerek dakikalarca 'Obradovic'e yeni sözleşme' tezahüratları yaptı. Ali Koç da, Fenerbahçeli taraftarların tezahüratına kayıtsız kalmadı ve alkışlarla cevap verdi.





''Bu ilk kez olmadı''

Maçın ardından konuşan Zeljko Obradovic, "Ben çok duygusal bir insanım, taraftara çok teşekkür ediyorum. Bu ilk kez olmadı, taraftarımız 6 yıldır bana hep desteğini ve tutkusunu gösterdi." dedi.