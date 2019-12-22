HABER /  FENERBAHÇE

Ali Koç'tan taraftarın Obradovic çağrısına alkışlı yanıt

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'un locasına dönerek dakikalarca 'Obradovic'e yeni sözleşme' tezahüratları yaptı. Ali Koç, tezahüratlara alkışlarla cevap verdi.

Fenerbahçe Beko ile Teksüt Bandırma ile arasında oynanan karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.

'Bizimle sonsuza dek kal, kazanılacak çok kupa var'
Fenerbahçeli taraftarlar, Teksüt Bandırma maçı öncesi tribünde 'Bizimle sonsuza dek kal, kazanılacak çok kupa var.' yazılı bir pankart açarak desteğini gösterdi. Obradovic parkeye çıktığı anda alkış ve tezahüratlar başladı.

Obradovic de tribünleri selamladı
Taraftarlar, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun Obradovic'i tribünlere getirmesini istedi. Obradovic de tribünleri selamladı.



'Obradovic'e yeni sözleşme'
Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'un locasına dönerek dakikalarca 'Obradovic'e yeni sözleşme' tezahüratları yaptı. Ali Koç da, Fenerbahçeli taraftarların tezahüratına kayıtsız kalmadı ve alkışlarla cevap verdi.



''Bu ilk kez olmadı''
Maçın ardından konuşan Zeljko Obradovic, "Ben çok duygusal bir insanım, taraftara çok teşekkür ediyorum. Bu ilk kez olmadı, taraftarımız 6 yıldır bana hep desteğini ve tutkusunu gösterdi." dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'li Hişyar Özsoy'dan Meclis'i karıştıran sözler: Terörist için Fatiha okudum
ÖDP ismini değiştiriyor Kongre'de onaya sunuldu! Bakın yeni isimleri ne olacak?
Erdoğan'dan Hanuka mesajı! Hoşgörü ikliminin zehirlenmesine izin vermedik
Tuncay Özkan Marmaray'ı Ecevit'in yaptığını iddia etti yok artık
Macron'dan sömürgecilik itirafı bakın nasıl günah çıkardı
Faik Öztrak'tan olay Kanal İstanbul çıkışı! İktidara geldiğimizde ödemeyeceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
TOKİ hangi illerde konut yapacak 2020 il il yeni konut listesi
Nurgül Yeşilçay'dan evlilik açıklaması tabii ki düğün istiyorum!
Göz Göz'den Bornova’ya galibiyetli veda
TOKİ İstanbul konut projesi hangi ilçelere yapılacak 2020 tam liste
2020 hac oda tercihli otel fiyatı kaç para?
1 Ocak resmi tatil mi 2020 yılbaşı tatili ne zaman?
Yorumlar