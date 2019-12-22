HABER /  SPOR

Göz Göz'den Bornova’ya galibiyetli veda

Göztepe, yaklaşık 3 senedir geçici olarak maçlarını oynadığı Bornova Stadyumu’na Galatasaray galibiyetiyle veda etti. Göz Göz, yeni stadyumundaki ilk maçında Beşiktaş’ı konuk edecek.

Süper Lig’in 16. hafta mücadelesinde Göztepe, Galatasaray’ı konuk etti. 9. dakikada Jerome ile öne geçen ev sahibi ekip, 27. dakikada Gassama’nın şanssız bir şekilde kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-1’lik beraberlikle tamamladı. İkinci yarıda maçın kontrolünü tamamen ele geçiren İzmir temsilcisi, 61. dakikada Halil Akbunar’la tekrar öne geçerek galibiyete ulaşan taraf oldu.

Göztepe, Galatasaray’ı 17 yıl sonra mağlup etti
Göztepe bu galibiyetle Galatasaray’ı 17 yıl aranın ardından mağlup etmiş oldu. Galatasaray’a karşı son galibiyetini 3 Mart 2002 tarihinde alan Göz Göz, bu maçtan sonra oynadığı 6 maçı da rakibine kaybetmişti. Ligde 5 maçlık yenilmeme serisi yakalayan İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ne 3-1 mağlup olarak bu özelliğini kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle moral depolarken ligin 16. haftasını 23 puanla kapattı.

Göz Göz, Bornova’yı son kez fethetti
Bu maç aynı zamanda Göztepe’nin Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynadığı son maç oldu. Göz Göz, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nun yapımı sırasında maçlarını geçici olarak burada oynuyordu. Buradaki ilk resmi maçını 1 Ekim 2016 tarihinde oynayan Göz Göz, bu maçta Elazığspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray galibiyetiyle Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’na veda eden Göztepe, yapımı tamamlanan yeni stadyumunda ligin ikinci yarısının ilk iç saha maçında Beşiktaş’ı ağırlayacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
ÖDP ismini değiştiriyor Kongre'de onaya sunuldu! Bakın yeni isimleri ne olacak?
Erdoğan'dan Hanuka mesajı! Hoşgörü ikliminin zehirlenmesine izin vermedik
Tuncay Özkan Marmaray'ı Ecevit'in yaptığını iddia etti yok artık
Macron'dan sömürgecilik itirafı bakın nasıl günah çıkardı
Faik Öztrak'tan olay Kanal İstanbul çıkışı! İktidara geldiğimizde ödemeyeceğiz
Galatasaray'dan Ben Arfa'ya bomba teklif
ÖNCEKİ HABERLER
TOKİ İstanbul konut projesi hangi ilçelere yapılacak 2020 tam liste
2020 hac oda tercihli otel fiyatı kaç para?
Bahçelievler'de cinayet! Karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu
İsmail Köybaşı: Maça nasıl kaptırdıysam kendimi
Asgari ücret belli oldu mu 2020 sendikalar son haberi verdi
İzmir’in ‘Dipsiz Göl’ü’ İris eski haline getirilecek! Bakanlık olaya el attı
Yorumlar