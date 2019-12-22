Asgari ücret belli oldu mu 2020 sendikalar son haberi verdi

Asgari ücret belli oldu mu son haberler geldi. Bugün 3 sendika birleşti ve 2020 asgari ücret için yeni tahminlerini açıkladı. Peki 2020 yılında asgari ücret kaç para olacak bu sorunun cevabı ayın sonunda netleşecek. Asgari ücret 2020 için sendikalar 2.578 lira istiyor.

2020 yılı asgari ücreti için artık gözler son görüşmelerde. 7 milyon çalışanın yeni yılda alacağı asgari ücret Aralık ayının son haftasında açıklanacak. Asgari ücretin belirleneceği kritik hafta öncesinde 3 sendika buluşmaya karar verdi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili şu ana kadarki çalışmaları değerlendirmek üzere bugün açıklama yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını bu hafta başında yapmıştı ve masaya TÜİK rakamları gelmişti. Bir işçinin aylık gıda harcamasını gösteren rakamlar, yeni asgari ücretin belirlenmesinde kıstas olarak alınıyor.

En yüksek 2331 TL

TÜİK rakamlarına göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarı ağır statüdeki işlerde 2.331 lira, orta statüdeki işlerde 2.086 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1.940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı. TÜİK'in açıkladığı rakam, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5,31 artışı ifade etti. Bu oran, yine TÜİK tarafından kasım için açıklanan gıda harcamalarındaki 12 aylık ortalama artışın 15 puan altında kaldı.

Sendikalar 2.578 lira istiyor : Hak - İş ve DİSK ile ortak hareket eden Türk - İş, kendi belirlediği 2.578 lirada ısrarcı. Bu rakamın altındaki müzakereye kapılarını kapatan TÜRK-İş uzlaşmaya yanaşmayacağını duyurmuştu.

İşveren ne kadar öneriyor? : İşverenleri temsil eden TİSK ise sadece gıda harcamasından yola çıkılarak belirlenmesinin doğru olmadığını, TÜİK'in önerisini fazla bulduğunu açıkladı. İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip devam etmesini isteyen TİSK ise yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği'nin yüzde 6'ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor.

Uzmanların asgari ücret tahmini

Konunun uzmanı yazarlar ise asgari ücrette yüksek bir zam oranı beklemiyor. Bahsedilen net asgari ücret tahmini olarak 2267 ila 2380 bandında seyrediyor. Nedeni ise hükümetin enflasyon hedefi ve memurlara verilen yüzde 4+4 zam oranı.

Resul Kurt: 2324 TL olabilir

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklisi yazar Resul Kurt, Star gazetesindeki köşesinde "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12,18 olarak açıklandı. Dolayısıyla asgari ücret artışının yüzde 12,18 ile yüzde 15 aralığında olması beklenebilir. 2019 yılı için asgari ücret brüt 2.558,40 TL olarak uygulanıyor. Bu durumda 2020 yılı için asgari ücretin en az 2.870 TL brüt ve 2267 TL net olacak. Enflasyon hedefinin üzerinde bir artış öngörülmüş ise en az 2.942 TL brüt ve 2324 TL net olması mümkün olacak." diye yazdı.

Noyan Doğan: Yüzde 15 zam ihtimali

Hükümetin yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 12, gelecek yıl için beklentinin ise yüzde 8.5 olduğuna dikkat çeken Hürriyet yazarı Noyan Doğan, memurlara yüzde 4 artı yüzde 4 zam yapılacağını belirterek, "Tüm bunları alt alta koyduğumuzda bana göre 2020’de asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 15’ler civarında olacaktır. Belki bu oranın yüzde 18’e kadar çıkma ihtimali de var." dedi.

Yeni Asgari Ücret ne zaman belli olur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılı asgari ücreti için 4. kez toplanacak. Bu toplantıda uzlaşma sağlanamadığı taktirde son sözü hükümet söyleyecek. Yeni asgari ücretin 30 veya 31 Aralık tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

Asgari ücret kararı nasıl alınacak? : Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Uzlaşma olmazsa son sözü hükümet söylüyor.