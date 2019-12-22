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Tuncay Özkan Marmaray'ı Ecevit'in yaptığını iddia etti yok artık

Kanal İstanbul tartışmaları sürerken CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan ilginç bir iddia geldi. Tuncay Özkan Marmaray'ı Ecevit'in yaptırdığını iddia etti.

Tuncay Özkan, Meclis'te AK Parti sıralarına doğru bağırarak "Marmaray'ı Ecevit yaptı, yatın kalkın dua edin" ifadelerini kullandı.CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı Marmaray'a sahip çıktı.

Marmaray'ı Ecevit yaptı

CHP'li Tuncay Özkan, AK Parti'nin mega projelerinden biri olan Marmaray'ın Bülent Ecevit tarafından yapıldığını savundu.

Yatın kalkın dua edin

Özkan, “Marmaray’ı Ecevit yaptı.” dediğim zaman bağırıyorsunuz, Ecevit yaptı tabii. Yatın kalkın Ecevit’e dua edin, yatın kalkın sosyal demokrat iktidar ortaklıklarına dua edin. Yolsuzlukla mücadele ettiler, Avrupa Birliğine götürdüler, Orta Doğu bataklığına götürmediler. Marmaray dâhil olmak üzere o projeleri gerçekleştirdiler. Bakanlar Kurulu kararlarını da çıkartır gösteririm." ifadelerini kullandı.

CHP Kanal İstanbul'a karşı

Tuncay Özkan'ın bu sözleri akıllara Kanal İstanbul projesini getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mega proje konusunda oldukça kararlı. Muhalefet ise projenin engellenmesi için elinden geleni yapmaya hazır. Öyle ki; CHP tarafından Kanal İstanbul projesinin durdurulması için ilk resmi adımlar atıldı.

Ecevit yapacağım demişti

CHP'nin bugünlerde cinayet olarak tanımladığı proje, Bülent Ecevit'in de hayallerini süsleyen bir projeydi.

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