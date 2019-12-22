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Vladimir Putin'den Altay diline destek sözü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Altay Cumhuriyeti'nin başkenti Gorno-Altaysk'ta yerel halkın dilinde eğitim veren okul için yeni bina yapmak dahil, Altay diline destek vereceklerini söyledi. Putin söz verirken "Altayca aslında diğer tüm Türk dillerinin de temeli" dedi.

Altay Cumhuriyeti'nden bir gazeteci, Putin'in büyük yıl sonu basın toplantısında, Gorno-Altaysk şehrinde Altayca öğreten tek okulun kiralık binada bulunduğunu ve acınacak durumda olduğunu anlattı.

Altayca, tüm Türk dillerinin temeli

Altaycanın, en eski Türk dillerinden biri olduğunu hatırlatan Putin, "Aslında diğer tüm Türk dillerinin temeli" dedi.

Söz veriyorum, yapacağız

Genel olarak Rusya'da yaşayan tüm halkların kültür, gelenek ve dillerin öğrenilmesine daha fazla ilgi göstermeleri gerektiğini kaydeden Putin, "Ve eğer okul, üstelik ulusal dilde ders veren bir okul acınacak durumdaysa bu elbette kabul edilemez. Bana, 'Okulu kurtarmaya ve yeniden yapmaya yardımcı olun', dediniz. Söz veriyorum, bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

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