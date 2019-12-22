Hafter'den Türkiye'yi kızdırıcak hamle! Mürettebatı Türk gemiyi alıkoydular!

Türkiye ile Libya'nın BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması TBMM'den geçerken, dün gece yarısı bölgeden krize neden olacak bir haber geldi. Hafter'e bağlı güçler, mürettebatı Türk olan Karayip ülkesi Greneda bandıralı bir gemiyi alıkoydu.

Reuters’ın haberine göre; General Halife Hafter bağlı Ulusal Libya Ordusu’na (ULO) ait bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında, ülkenin doğusundaki Derne açıklarında gemiyi durdurdu.

ULO Sözcüsü Ahmed Mismari, İngiliz haber ajansına yaptığı açıklamada, denetim ve yükünün teyidi için geminin Ras El Hilal Limanı’na çekildiğini söyledi.

Hafter güçleri, geminin durdurulduğu anları ve sorgulama görüntülerini yansıtan bir videoyu Reuters haber ajansına verdi. Ayrıca üç Türk mürettebatın pasaportlarının fotoğrafları da Reuters’la paylaşıldı.

Sosyal medyada geminin petrol taşıyan bir tanker ya da kuru yük gemisi olduğu yolunda muhtelif iddialar var.

Türkiye UMH’ye destek sağlıyor

General Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni devirmek için Trablus’a saldırırken, Türkiye, BM’nin tanıdığı UMH’ye destek veriyor.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen ayın sonunda İstanbul'da bir araya gelmiş ve “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması” ve “güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası” imzalamıştı.

Türkiye, Libya’daki UMH ile vardığı anlaşmayla Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetlerini sekteye uğratmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümete yakın bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili “Davet gelirse gereken adımları atarız. Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız” demişti.

El Arabiya yayın kuruluşu da geçen perşembe günü (19 Aralık) UMH’nin Türkiye’den asker isteyeceği yolunda bir iddia ortaya atmıştı.

TBMM’den geçti

Türkiye ile Libya’nın meşru hükümeti arasında varılan güvenlik ve askeri işbirliği muhtırası dün 125’e karşı 269 oyla kabul edildi.

Muhtıra kapsamında ise şu maddeler yer alıyor:

* Libya’da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye eğitim, danışmanlık, malzeme ve planlama desteği verilecek

* Türkiye’de ve Libya’da ortak ‘Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ofisi’ kurulabilecek

* Kara, deniz ve hava araçları, silahları, eğitim üsleri tahsis edilebilecek. Bu durumda mülkiyet, tahsis edilen ülkeye ait olacak

* Ortak askeri planlama, eğitim, silahların kullanılmasına yönelik danışmanlık verilebilecek

* Ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı, “barışı koruma” operasyonları yapılabilecek

* Libya’ya “Misafir Personel” olarak adlandırılan ‘savunma ve güvenlik kuruluşu mensubu siviller’ ve birlikler gönderilebilecek.

* Askeri gereçler hibe edilebilecek, satılabilecek ya da kiralanabilecek.

* Anlaşma, teknoloji transferi için Libya’ya lisans verilmesinin de önünü açıyor.