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Arda Turan Galatasaray'la el sıkıştı 9 yıl sonra yuvaya dönüyor

Galatasaray, Arda Turan ile anlaşırken sarı-kırmızılılar milli futbolcuyla Ocak ayında sözleşme imzalayacak.

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim’in elini öperek özür dileyen ve aradaki buzları eriten Arda Turan, Ocak ayında Sarı-Kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor.

2.5 yıllık sözleşme imzalanacak
Kulüp yönetimiyle görüşen ve her konuda anlaşma sağlayan tecrübeli futbolcu, bir aksilik yaşanmaması halinde sezonun ikinci yarısında parçalı forma ile sahaya çıkacak. Boş mukaveleye imza atması beklenen 32 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Ayrıca Arda Turan, alacağı ücret konusunda fedakarlık da yapacak.

10 numara ve kanatlarda oynayacak
Teknik direktör Fatih Terim’in, Arda Turan’ı 10 numara ve kanatlarda hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da Arda’ya kolaylık göstereceğini açıklamıştı.

9 yıl sonra dönüyor
2011 yılında ayrıldığı yuvasına 9 yıl sonra geri dönüş yapacak olan Arda, Başakşehir’de beklentileri karşılayamasa da Galatasaray cephesi ona joker gözüyle bakıyor. Oyuncu için bonservis ödenmeyecek.

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