Rıdvan Dilmen: Diagne Galatasaray'ın en iyi transferi olur

Göztepe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın devre arasında yapmayı planladığı transfer operasyonuna değindi ve Club Brugge'de kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne için "en iyi transfer olur" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe, konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol adlı programda müsabakayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı;

''Göztepe'nin 2 tane oyun planı var. Savunma arkasına toplar öncelikli. Pasları zamanında atamadılar. Set oynarken muhakkak kenara geliyorlar. Galatasaray da savunma yapamıyor böyle olunca. Bu maçta karşılıklı gol olması olağan bir durum değil. Orta sahalar rahat geçiliyor. İki takımın belli silahları var. 11'e 11 giden bir maçta Galatasaray'ın çok pas kaybı yapmaması lazım. Bu arada Gassama belki 2. sarı karttan kırmızı kart görebilir. Babel ile oynaması onu zorlayabilir.''

''Serkan Tokat ilk yarıda temaslı oyuna müsaade etti''

Göztepe'nin beklediği penaltı pozisyonlarını yorumlayan ünlü futbol adamı, "Mariano'nun pozisyonunun penaltı ile alakası yok, Donk'un olduğu pozisyon tartışılabilir belki. Serkan Tokat ilk yarıda temaslı oyuna müsaade etti. Nagatomo'nun pozisyonunda kartı atladı." ifadelerini kullandı.

'Galatasaray'ın bu kadro ile şampiyon olama ihtimali var mı'

Dilmen'in maç sonu değerlendirmeleri şu şekilde:

Galatasaray'ın bu kadro ile şampiyon olamayacağını ifade eden Dilmen, ''Şu Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali var mı? Bence yok...Göztepe kendi evinde 3, deplasmanda 3 maç kazandı. Haftaya Sivasspor'a 3 oyuncusu eksik gidiyor. Çünkü konsantrasyonu yüksek. Galatasaraylı oyuncular da çözüldüler.'' dedi.

'Fatih Terim, 10. da olsa Galatasaray'da yoluna devam eder'

Fatih Terim'in Galatasaray'da fazlasıyla kredisini olduğunu vurgulayan ünlü yorumcu, ''Fatih Terim, tartışmasız 10. da olsa Galatasaray'da yoluna devam eder, etmeli... Fazlasıyla bu kredisi vardır. Taraftarlar da bunu ister. Fakat zirveye baktığımız zaman Sivasspor'u çıkıyorum, kültüründen dolayı Başakşehir'i çıkıyorum burada. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor şampiyonluk adayları. Bunları çalıştıran hocaların gitmemelerinin sebebi Galatasaray. Galatasaray'ın şu an 32 puanı olsaydı tartışmadan öteye gidilmişti. Herkes Allah razı olsun Fatih Terim'den diyordur. Galatasaray'da iştah yok, yaratıcılık yok.'' diye konuştu.

'Diagne en iyi transfer olur'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın devre arasında yapmayı planladığı transfer operasyonuna değindi ve Club Brugge'de kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne için "en iyi transfer olur" ifadelerini kullandı.

Senegalli golcünün önemli bir katkı verebileceğini kaydeden Dilmen, "Ekonomik olarak problemi yoksa en iyi transferlerinden biri Diagne olur. Mental olarak hazır olursa. Kimse de ona 13 milyon euro vermez. Galatasaray'ın lisans çıkarma hakkı olduğu için bu tür operasyonları yapabilir" dedi.

Galatasaray'ın elinde para edecek oyuncu bulunmadığını da kaydeden yorumcu, "Galatasaray'dan herhangi bir oyuncuyu oyuncuyu alırlar diyemem ama. Luyindama ederdi ama o da sezonu kapattı. Onun sözleşmesinin dondurabilirler" değerlendirmesini yaptı.

'Emre'yi silmekte geç kaldı'

Rıdvan Dilmen, Emre Mor için ise ''Fatih Hoca, Emre'yi silmekte geç kaldı.'' yorumunda bulundu.