Libya'dan flaş mesaj: Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin BM nezdindeki daimi temsilciliği, Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının Suheyrat anlaşmalarına aykırı olmadığını açıkladı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki daimi temsilciliği, Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının Suheyrat anlaşmalarına aykırı olmadığını ve ülkedeki yasama organlarının onayının gerekmediğini açıkladı.

Libya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, ülkenin BM nezdindeki daimi temsilciliği, imzalanan mutabakat muhtıralarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yetkililerine bir mektup sundu

"Anlaşma yapma hakkına sahibiz"

Mektupta, Libya'nın dünyanın herhangi bir ülkesiyle anlaşma yapma hakkına sahip olduğu ve bunun uluslararası yasalarla teminat altına alındığı kaydedildi.

Mısır'a tepki

Mısır yönetiminin BMGK'ye mektup sunarak Türkiye-Libya anlaşmasını eleştirmesinin "Libya'nın iç işlerine müdahale" sayıldığı vurgulanan mektupta, BMGK kararlarını ihlal edenlerin, UMH'ye karşı darbeci general Halife Hafter yanlısı militanları destekleyen ülkeler olduğu belirtildi.