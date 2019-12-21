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Ruhani Japonya'dan petrol parası istedi

İran, ABD yaptırımları nedeniyle Japon bankalarında tutulan petrol parasını istedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi. Tokyo'dan ayrılmadan önce siyaset, ekonomi ve kültür alanında faaliyet yürüten Japon yetkililerle bir araya gelen Ruhani, iki ülke arasındaki ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.

Japon bankalarından petrol parasını istedi
Ruhani Japonya'ya ihraç edilen petrolden elde edilen ancak ABD'nin İran Merkez Bankasına yaptırımları gerekçesiyle Japonya bankalarında takılı kalan İran'a ait paranın serbest bırakılmasını ve ülkesine iade edilmesini istedi.

"Bu para bizim  en doğal hakkımız"
Japonya hükümeti ve diğer alanlarda faaliyet yürüten Japonların iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için çaba göstermesini isteyen Ruhani, "Japonya bankalarında takılı kalan paramızın serbest bırakılması ve bu paradan istifade edebilmemiz için çaba gösterilmesini ümit ediyorum. Bu döviz, ABD yaptırımlarından önce petrol satışlarımıza ait meblağdır. Bu paranın tarafımıza iade edilmesi en doğal hakkımızdır" diye konuştu.

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