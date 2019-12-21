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Çaykur Rizespor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

6. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Melnjak, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kaleci Farnolle'dan seken topu önünde bulan Oğulcan Çağlayan'ın altıpas içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

46. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahasına yolladığı topa iyi yükselen Jahovic, Robin Yalçın'a pas vermek istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın elinde kaldı.

45. dakikada Umar'ın pasıyla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kalenin üstünden auta çıktı.

55. dakikada sağ kanattan BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasıyla buluşan Fofana'nın vuruşu auta çıktı.

71. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği Umar'un vuruşunda top kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım (Dk. 75 Ahmet Ildiz), Robin Yalçın, Donald (Dk. 46 Gökhan Töre), Guilherme, Fofana (Dk. 62 Bifouma), Jahovic

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Vetrih (Dk. 66 Attamah), Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande (Dk. 89 Oğuz Kağan Güçtekin), Moroziuk, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan (Dk. 85 Samudio)

Goller: Dk. 6 Oğulcan Çağlayan, Dk. 72 Umar (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Mustafa Akbaş, Dk. 45 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 52 Umar, Dk. 71 Moroziuk, Dk. 76 Diomande (Çaykur Rizespor)

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