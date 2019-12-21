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Fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal!

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan tüm seferler, beklenen lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcacada-Geyikli arasında yarın yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bu saatlerde seferler yapılmayacak

Buna göre, Gökçeada'dan Kabetepe'ye saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise, saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 sefereri yapılamayacak.

Ayrıca, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan saat 18.00'deki tarifeli sefer 17.00'ye, Kabatepe'den saat 20.00'deki tarifeli sefer ise, 19.00'a alındı.

Fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve Pazartesi günü sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde, saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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