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Fiorentina'da teknik direktör Montella ile yollar ayrıldı

Anadolu Ajansı

 İTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da, teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verildi.

Serie A'da dün konuk ettiği Roma'ya 4-1 yenilerek galibiyet hasreti 7 maça çıkan Fiorentina, teknik direktörüyle yolları ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fiorentina, Montella'yı birinci takım teknik direktörlüğünden çıkardığını duyurur. Kulübün bu kararı, takımın performansı ve aldığı sonuçlara dair yapılan uzun ve dikkatli analizlerin ardından alınmıştır. Sezonun kalan bölümünde olumlu bir dönüş yapmak için kulüp yönetimi, mevcut antrenörü görevinden alma kararı vermiştir. Fiorentina, Vincenzo Montella ve ekibine teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilerleyen günlerde yeni teknik direktörün isminin duyurulacağı da belirtildi.

Takımı bundan sonra kimin çalıştıracağına dair İtalyan basınında bazı isimler öne çıkarken, Luciano Spalletti, Luigi Di Biagio ve bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Cesare Prandelli'nin adları Fiorentina ile beraber anılmaya başladı.

Fiorentina'nın ligde 17 maç sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 17 puanı bulunuyor.

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