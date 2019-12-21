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Araç alacaklar dikkat! Doblo ve Fiorino’da "en uzun gece" fırsatı

Fiat Professional, “En Uzun Gece” indirimini bu yıl da en avantajlı şekilde sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional, ses getiren “21 Aralık/En Uzun Gece” indirim kampanyasını bir kez daha hayata geçiriyor.

Geçen yıl da düzenlenen ve ses getiren kampanyada, Fiat markalı araç sahipleri sıfır kilometre Doblo veya Fiorino alımlarında, mevcut aracıyla şimdiye kadar yaptıkları kilometre kadar indirim kazanıyor. Üstelik kilometre üzerinden sağlanan indirim tutarına ek olarak yüzde 0,49 faizli kredi kullanma imkanından da yararlanabiliyor.

Kampanyada 100 bin ile 200 bin kilometre arasında yol kat eden Fiat marka araç sahiplerine 1500 TL'lik indirim uygulanıyor. Kilometresi 200-250 bin arasında olan kullanıcılar için 3 bin TL indirim avantajı bulunuyor. 250 bin km ve üzerinde yol kat edenlere ise tam 5 bin TL tutarında indirim sağlanıyor. 

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