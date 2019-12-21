Yaptırım kararı alan ABD'den Türkiye'ye övgü dolu açıklama

ABD Kongresi'nde Türkiye'ye karşı yaptırımlar içeren yasa tasarısının yankıları sürerken Pentagon'dan açıklama geldi. Savunma Bakanı Esper, "Türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu var" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a 738 milyon dolarlık Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın (NDAA) ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper, basın toplantısında Türkiye ile ilgili sorulan soruya yanıt verirken Türkiye'den övgüyle bahsetti.

"Uzun yıllardır müttefiğimiz"

ABD Savunma Bakanı Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley birlikte dün düzenledikleri ortak basın toplantısında Türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu olduğunu ve uzun yıllar boyunca müttefik olduğunu vurguladı.

"NATO ittifakına yakın tutulmalı"

Esper, S-400'ler ile ilgili soruya Türkiye'nin S-400'leri kabul ettiğini bunun F-35'leri almayacağı anlamına geldiğini belirtti. Esper, Türkiye'nin uzun süredir NATO müttefiki olduğunu, ABD ile Kore'de ve Afganistan'da savaştığını Türkiye'nin NATO ittifakına yakın tutulması gerektiğini söyledi.