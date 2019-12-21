'Bu üçüzler kimin' davası! Bebeklere kayyum atandı hikaye çok ilginç

İSTANBUL'da yaşayan öğretmen H.C.'nin açtığı dava ilginç bir olayın ortaya çıkmasına sebep oldu. 'Üçüz bebekler' davasında bebeklere kayyum atandı.

İstanbul’da yaşayan öğretmen H.C. (50), Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, 11 aylık üçüz bebeklerini kendisine göstermediklerini ileri sürdüğü doktor S.A. (53) ile annesi ve kız kardeşinden şikayetçi oldu ve korunma talebinde bulundu.

"Çocuklarımı göstermiyor"

H.C. ifadesinde, “İlişki yaşadığım doktor S.A.’dan tüp bebek yöntemiyle hamile kaldım. 11 ay önce üçüz bebeklerim oldu. Nüfusta üçüzlerin baba hanesine eski eşim A.S.Y.’nin ismi yazıldı. Ancak gerçek babaları S.A.’dır. Çocuklarım benim bakımıma muhtaç olmalarına rağmen halen S.A. ile annesi ve kız kardeşi tarafından alıkonulmaktadır. Velayete ilişkin bir karar yoktur. Çocukları geri getireceğini söyleyen S.A., ‘Sen 3 çocuğa bakamazsın, biz bile zor bakıyoruz’ diyerek çocuklarımı getirmiyor. 4 aylıkken benden uzaklaştırılan çocuklarım bakıma muhtaçtır” dedi.

"Sadece doğum için anlaştık"

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Doktor S.A. ise soruşturma kapsamında polise verdiği ifadesinde şunları söyledi: Müşteki H.C. ile herhangi bir ilişkimiz olmadı. Taşıyıcı anne olarak çocuklarımı doğurması için anlaştık. Kıbrıs’ta istediğim özelliklerde başka bir kadının yumurtası ile benden alınan sperm döllendirilerek H.C.’nin rahmine yerleştirildi. Çocukların bakımı için bir süre kendisinden yardım aldım. Ancak daha sonra yardım almayı kestik. Çocukları görmesine müsaade ettim. H.C. çocuklarımın sadece taşıyıcı annesidir ve biyolojik bağlantısı yoktur.

Mahkeme karar verdi

Talebi değerlendiren Aile Mahkemesi, çocukların boşandıktan sonra 300 günlük iddet müddeti (Boşanmadan sonraki 300 gün içinde doğacak çocukların babalarının kim olduğu konusunda karışıklık, ihtilaf yaratılmaması için yapılan bir düzenlemedir) içerisinde H.C.’nin eski eşinin kütüğüne tescil edildiğini belirtti. Koruma talebini kabul eden mahkeme, ayrıca 6 aylık korunma kararı süresince S.A.’nın H.C. ve üçüzlerine toplam 2 bin 400 lira nafaka ödemesine ve çocukların H.C.’ye teslimine karar verdi.

Bebeğe kayyum atandı

S.A. mahkemenin kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, halen çocukların annesinin H.C. olduğunu, babalık iddiasının henüz ispatlanmadığını ve çocukların yaşı itibarıyla bakıma muhtaç olduğunu belirtti. Ayrıca mahkeme, 6 aylık korunma süresini 2 aya düşürdü. Ancak üçüzlerin H.C.’ye teslimine ilişkin kararın aynen uygulanmasına karar veren mahkeme, H.C. ile S.A.’nın evli olmadıkları için nafaka kararının kaldırılmasına karar verdi. Öte yandan H.C.’nin geçen yıl boşandığı A.S.Y. de çocukların kendisinden olmadığını öne sürerek soybağının reddi davası açtı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde görülen soybağının reddi davasında üçüzlere kayyım atanmasına karar verildi.

Türkiye’de yasak

Türkiye Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre tüp bebek tedavisinde başkasının yumurta ve spermlerinin kullanılması yasak. Yöntem, evli çiftlere yalnızca kendi yumurta ve spermleriyle uygulanabiliyor. Bu durum sebebiyle biyolojik olarak çocuk sahibi olamayan bazı çiftler farklı uygulamaların olduğu ülkelere başvuruyor. KKTC’deki tüp bebek merkezleri yumurtaları parayla tedarik ediyor. KKTC’de bu yöntem yasal olmamasına rağmen bağış adı altında yumurta donasyonu yapılıyor.