CHP'de yine Bülent Kuşoğlu krizi

Beştepe'ye giden CHP'li krizinde ismi geçen CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bu kez de CHP'li eski vekil Sinan Aygün'ün bomba iddiasıyla gündemde.

"Külliyeye çıkan CHP'li milletvekili" haberiyle birlikte ismi gündeme gelmişti CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun. Talat Atilla, her ne kadar kaynağını açıklamasada ismi bu krizde gündemden hiç düşmedi.

"Ben değilim" dedi ama ismi günemden hiç düşmedi

Talat Atilla, "kaynağımı açıklamam" deyince, "Külliye çıkan CHP'li" krizi şimdilik kapanmış gibi görünüyor. Talat Atilla'nın "CHP beni mahkemeye versin" çağrısına rağmen, CHP bugüne kadar bu yönde bir adım atmadı.

CHP'den yine ses çıkmadı

Muharrem İnce'nin "139 milletvekili töhmet atında kalmıştır. CHP Genel Merkezi Talat Atilla'nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır" çağrısına rağmen, CHP'den yine bir ses çıkmadı.

Uğur Dündar, "Talat Atilla’ya en yakın CHP’li araştırılsın demişti

Külliye'ye çıkan CHP'li krizinin konuşulduğu günlerde Uğur Dündar, sosyal medya hesabından dikkat çeken şu açıklama yapmıştı:

“Dürüstlüğüm gereği zorunlu açıklama: İktidarı destekleyen bir gazeteci; bana haberi getiren kişinin Tuncay Özkan olduğunu, benim teklifi reddettiğimi yazıyor. Özkan’la yaklaşık 2 yıldır ne görüştüm ne de telefonlaştım.İddia doğru değil. Talat Atilla’ya en yakın CHP’li araştırılsın.”

Dava süreci olsaydı Talat Atilla'ya bu bilgiyi getiren CHP'linin kim olduğu ortay çıkabilirdi. Bütün bunları CHP'de olup biteni hatırlatma babında yazdık.

Talat Atilla'nın sitesinde yazarlık yapıyor

Talat Atilla'nın sitesinde yazarlık yapan ve bu olaydan sonra da yazmaya devam eden Kuşoğlu'nun ismi yeni bir krizde bir kez daha karşımıza çıkıyor. CHP eski Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün iddiaları vahim.

Sinan Aygün'ün bomba iddialarında adı geçti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesinin kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia ederek suç duyurusunda bulunan Sinan Aygün, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu'nu Yavaş'ın adaylığı için FETÖ imamı ikna etti iddiası

Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, "Yavaş'a CHP'den aday olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu" iddiasında bulundu.

Kuşoğlu'nun abisi FETÖ'den açığa alındı

Aygün'ün bomba açıklamaları bununla sınırlı değildi. "Külliye'ye giden CHP'li" krizinde ismi gündeme gelen Bülent Kuşoğlu'nun abisiyle ilgili sarsıcı bir açıklama yaptı:

"Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı.

Kuşoğlu kardeşinin TSK'dan 6 yıl önce emekli olduğunu söyledi

CHP'li Kuşoğlu ise Aygün'ün, "Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı." sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.