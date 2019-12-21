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İstanbul Valiliği açıkladı! İstanbul'da Trafik Vakfı araç çekemeyecek

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, kurtarma faaliyetleri sona erdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiği duyuruldu.

İstanbul Valiliği tarafından açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."

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