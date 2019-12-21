ABD'nin Türkiye'ye karşı yaptırım kararına AK Parti'den ilk tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının onaylanmasına tepki göstererek, "Türkiye bu sınamaları daha önce de yaşadı. Türkiye son 4 yıldır ağır sınamalardan geçiyor, ve tüm sınamalardan başarıyla çıkacaktır. " dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu.

Ünal, Türkiye'ye yaptırım içeren ABD'nin 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na (NDAA) Başkan Trump'ın onay vermesine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Ünal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye toprak bütünlüğünü ve Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için mücadele veriyor

Öncelikle meseleye kendi çerçevesinde değil bağlamında bakmak gerekli.Türkiye bir süreden beri bölgesinde neyin mücadelesini veriyor? Ve Türkiye hangi sınamalardan geçiyor. Hem ekonomi anlamında hem de vekalet savaşları anlamında. Bölgede Türkiye uzunca bir süreden beri kendi güvenliğini sağlamak, kendi hava savunma sistemini kurmak, sınır güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için mücadele veriyor.

Türkiye, ABD ile olan ilişkilerinde şimdiye kadar sorumluluklarını her zaman yerine getirdi. Trump'ın azil süreci daha çok seçimlere yönelik. Trump baskı altına alınmaya çalışılıyor.

Mesele Türkiye'nin kendisini anlatması değil. Ne Doğu Akdeniz'de, ne Suriye'de, ne Kuzey Irak'ta geri adım atmamız gerekiyor. Türkiye 17 yıldan beri bölgesinde teslim olmayarak önemli bir mesafe katetti.

Türkiye son 4 yıldır ağır sınamalardan geçiyor

Türkiye'nin sınırları NATO'nun sınırları. Hep bizim sorumluluklarımızı konuşuyoruz ama NATO ve ABD'nin sorumluluklarını da konuşmak gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ABD ve NATO'nun bundan haber olmaması mümkün mü? Tüm sınamalara karşı aldığımız önlemler var. Türkiye'ye karşı yaptırım söylemleri ilk kez olmuyor. Türkiye bu sınamaları daha önce de yaşadı. Türkiye son 4 yıldır ağır sınamalardan geçiyor, ve tüm sınamalardan başarıyla çıkacaktır.

Biz bir İskandinav ülkesi değiliz, biz ağır sınamaların olduğu bir coğrafyada yer alıyoruz. Türkiye'nin stratejik öneminin ne kadar önemli olduğunu anlamamız gerekiyor.

FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın hangi amaçlarla hareket ettiklerini bilmiyor muyuz. DEAŞ'ın kim tarafından kurulduğunu bilmiyor muyuz. Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısını kimin desteklediğini bilmiyor muyuz.

Bir geçmiş olsun telefonu bile etmediler

15 Temmuz'dan sonra ABD'deki, NATO'daki değerli müttefiklerimiz yaşadıkları şokun etkisiyle aylarca bir geçmiş olsun telefonu bile etmediler. Bölgede terör örgütleri üzerinden oynanan oyunların farkında olmalıyız. Türkiye kendisine karşı sınamaların büyük kısmını başarıyla atlattı. "Türkiye İttifakı" bizim için önemli bir kavram. Bizim önümüzdeki süreçte en çok hassas göstereceğimiz nokta birlik ve beraberliğimiz. Türkiye şimdiye kadar başarıyla geçtiği sınanmalardan yine başarıyla çıkacaktır. Yeter ki Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı, Türkiye sevgisinin önüne geçmesin. "