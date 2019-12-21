HABER /  DÜNYA

Arap karikatüristin Türkiye Libya anlaşmasının karikatürü sosyal medyada olay oldu

Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma dünyada da büyük yankı uyandırdı. Arap bir karikatürist anlaşmayı kendi açısından yorumladı. Karikatürün ihtiva ettiği mana sosyal medyada olay oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na imza attı. Muhtıra çok geniş çevrelerde yankı uyandırırken bazı kesimlerin de tepkisini aldı. Arap bir karikatürist anlaşmayı kendi zaviyesinden değerlendirdi.

Bu anlaşmayla, Türkiye'de Marmaris-Kaş hattı ile Libya'da Derne-Tobruk arası Münhasır Ekonomik Bölge ilan edildi.

Yunan ve Güney Kıbrıs arasına set çekildi
Böylelikle, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanacak olan anlaşmanın sonucunda oluşacak deniz alanı kaybının önüne geçildi ve Türkiye'nin 41 bin kilometrekarelik alana hapsolması engellendi.

Belirlenen alanda balıkçılık faaliyetleri, petrol ve doğalgaz aramasında yetkili ülkeler Türkiye ile Libya olacak. Türkiye, bu alanda petrol ve doğalgaz sondajının ruhsatını verebilecek.

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa anlaşmaya karşı çıktı ve dünyanın çeşitli yerlerinden de tepki gösterenler oldu.

Anlaşma tüm dünyanın gündemine oturdu
Anlaşma tüm dünyanın gündemine oturunca, karikatüristler de anlaşmayı yorumladıkları karikatürler yaptı.

Arap bir karikatürist kendi açısından Türkiye-Libya anlaşmasını yorumladığı karikatürü paylaştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Asgari ücret 2020 yılında 2 bin 587 lira mı olacak? Yeni asgari ücret açıklaması Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Herkes el ele vermiş Erdoğan’ı devirmek için çabalıyor! SGK işinin aslı
Sinan Aygün'den olay 'Yavaş' iddiası! FETÖ imamı ikna etti CHP'den aday oldu
Büyük operasyonun düğmesine bu sabah basıldı! 1260 personelle Kıran 11
Japonya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: İki devlet tek milletiz
Yörsan'a kayyum atandı! İflasını istemişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan sesli mesaj paylaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Fesleğenin faydaları neler stresin zararlı etkilerini azaltıyor!
Rusya ve Ukrayna transit doğal gaz sözleşmesi protokolü imzaladı
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 18 artış
Reflü kansere dönüşür mü eğer tedavi olmazsanız...
AÖF sonuçları açıklanıyor AÖF güz dönemi sınav sonuçları
Yorumlar 4 yorum