Arap karikatüristin Türkiye Libya anlaşmasının karikatürü sosyal medyada olay oldu

Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma dünyada da büyük yankı uyandırdı. Arap bir karikatürist anlaşmayı kendi açısından yorumladı. Karikatürün ihtiva ettiği mana sosyal medyada olay oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na imza attı. Muhtıra çok geniş çevrelerde yankı uyandırırken bazı kesimlerin de tepkisini aldı. Arap bir karikatürist anlaşmayı kendi zaviyesinden değerlendirdi.

Bu anlaşmayla, Türkiye'de Marmaris-Kaş hattı ile Libya'da Derne-Tobruk arası Münhasır Ekonomik Bölge ilan edildi.

Yunan ve Güney Kıbrıs arasına set çekildi

Böylelikle, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanacak olan anlaşmanın sonucunda oluşacak deniz alanı kaybının önüne geçildi ve Türkiye'nin 41 bin kilometrekarelik alana hapsolması engellendi.

Belirlenen alanda balıkçılık faaliyetleri, petrol ve doğalgaz aramasında yetkili ülkeler Türkiye ile Libya olacak. Türkiye, bu alanda petrol ve doğalgaz sondajının ruhsatını verebilecek.

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa anlaşmaya karşı çıktı ve dünyanın çeşitli yerlerinden de tepki gösterenler oldu.

Anlaşma tüm dünyanın gündemine oturdu

Anlaşma tüm dünyanın gündemine oturunca, karikatüristler de anlaşmayı yorumladıkları karikatürler yaptı.

Arap bir karikatürist kendi açısından Türkiye-Libya anlaşmasını yorumladığı karikatürü paylaştı.