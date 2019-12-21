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Büyük operasyonun düğmesine bu sabah basıldı! 1260 personelle Kıran 11

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı. Kıran-11 Operasyonu'na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1260 personel katılıyor. Operasyonun ana hedeflerinden biri terör örgütünün finans kaynağına darbe vurmak...

Bu sabah yapılan son dakika açıklamasına göre; Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca “KIRAN-11 Diyarbakır-Lice Bölgesi Narko-Terör Operasyonu” başlatılmıştır.

1260 güvenlik görevlisi katılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bahse konu operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 260 personel (80 operasyonel tim) görev almakta.

40 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Ayrıca, 2019 yılında yurt içinde yürütülen narko-terör operasyonları kapsamında 23 ton toz esrar, 20 ton kubar esrar maddesi ve (40 milyon) kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Terörün ve finans kaynaklarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen “KIRAN” operasyonlarının, halkın desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

PKK'ya sınır dışı darbe de vuruldu

MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak’ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

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