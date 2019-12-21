Herkes el ele vermiş Erdoğan’ı devirmek için çabalıyor! SGK işinin aslı

Muhalefetin Sayıştay raporlarına dayanarak ölü kişilerin muayene edilip SGK'nın 1 milyon lira zarara uğratıldığı iddiası yalan çıktı. "Karalama operasyonu var" diyen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, SGK'nın açıklamasını köşesine taşıdı.

İYİ Partili vekil Tuğba Vural Çokal, "2018 yılında tam 411 kişiyi öldükten sonra muayene edip ilaç vermişler. SGK'da bu hastanelere 1 milyon liralık ödeme yapmış" iddiasını gündeme getirdi.

2018 Sayıştay raporlarında geçen bu iddia Sözcü gazetesinde yer aldı. Peki böyle bir yolsuzluk yaşandı mı? Olayın aslını Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Herkes el ele vermiş, Erdoğan’ı devirmek için çabalıyor!" başlıklı köşesinde yazdı. Karahasanoğlu, SGK'nın konuya ilişkin açıklamasını yazısında yer verdi.

İlaç hayattayken verilmiş faturalandırma geç işlenmiş

“Nüfus hareketlerine ilişkin bilgi günlük olarak alınmakta, ancak bulgu eki listedeki kişilere ilişkin vefat bilgisinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geç iletilmesi sebebiyle faturalandırma olayının yaşandığı..”

Yani? Yanisi şu.. Ölü adama ilaç yazıldığı falan yok.. İlaç hayatta iken yazılmış.. Verilmiş.. Bilahare ölüm gerçekleşmiş..

Ancak ölüm tarihi nüfusa işlendiği gün ile, ilaçların faturalandırılması tarihi (fatura hemen aynı gün çıkartılmak zorunda değil) arasındaki fark sebebi ile..

Sayıştay’daki siyasi iktidara kara çalmak isteyen uzmanımızın sayesinde.. Olay, hırsızlık gibi gösterilmiş.. Sayıştay’ın uzmanı, eğer bir hırsızlık yakaladığı kanaatinde ise..

Sayıştay uzmanına eleştiri

Yapacağı şey basit.. 411 kişinin de yakınlarını savcılığa bildirecek.. Ölünün ismini verecek.. “Bu kişiye, şu şu ilaçlar kullandırıldı mı, hangi tarihte vefat etti?

Hangi tarihte nüfusa ölüm işlendi?” Soruşturacak.. Sonra.. Bir hırsızlık var ise.. Hastane ile birlikte.. Doktorlarla birlikte.. Konuyu ortaya çıkaramayan SGK uzmanları ile birlikte..

Hepsinin mahkemede hesap vermesini sağlayacak.. Ama Sayıştay’da görev yapıp, Sözcü’ye pas atıp, AK Parti iktidarının altını oymakla meşgul uzmanımız, yediği haltı bildiği için olsa gerek.."

Diğer iddialara ve yanıtlarına yer veren yazar, son olarak işin siyasi hedefe dikkat çekti. "Gördüğünüz gibi.. Bir karalama operasyonu var.." diye yazan Karahasanoğlu, yazısını böyle tamamlıyor:

"Bilmiyorum, kasten mi yapılıyor bunlar"

"Bunun, resmi makam, siyasetçi, medya ayağı var.. Ve suskun kalan..

Sayıştay ayağı ile.. Sağlık Bakanlığı ile.. Çalışma Bakanlığı.. Ve AK Parti ayakları var. Bilmiyorum, kasten mi yapılıyor bunlar.. Tayyip Erdoğan’ın devrilmesi için..

Herkes el ele vermiş.. Üzerlerine düşeni mi yapıyorlar? İzleyelim.. Görelim..

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