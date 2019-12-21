Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 825 bin 879 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 831 bin 872 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 624 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 595 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 825 bin 879 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 831 bin 872 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 237 bin 918 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 193 bin 620 megavatsaat ile ithal kömür ve 142 bin 412 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 3 bin 614 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 607 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.