HABER /  EKONOMİ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 825 bin 879 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 831 bin 872 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 624 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 595 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 825 bin 879 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 831 bin 872 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 237 bin 918 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 193 bin 620 megavatsaat ile ithal kömür ve 142 bin 412 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 3 bin 614 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 607 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Herkes el ele vermiş Erdoğan’ı devirmek için çabalıyor! SGK işinin aslı
Sinan Aygün'den olay 'Yavaş' iddiası! FETÖ imamı ikna etti CHP'den aday oldu
Büyük operasyonun düğmesine bu sabah basıldı! 1260 personelle Kıran 11
Japonya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: İki devlet tek milletiz
Yörsan'a kayyum atandı! İflasını istemişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan sesli mesaj paylaştı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 18 artış
Reflü kansere dönüşür mü eğer tedavi olmazsanız...
Cevizin faydaları neler organ yağlanmasını önlüyor!
Venezuela'da feci uçak kazası: 9 ölü
Barcelona'ya para cezası ve saha kapatma uyarısı
Kemal Ayvaz kimdir yaşı kaç Hanife Gürdal ile evlendi
Yorumlar