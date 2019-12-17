Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücreti belirleyecek TÜİK rakamı
Asgari Ücret Tespit komisyonu 2020 asgari ücreti belirlemek için üçüncü görüşmesine bugün saat 14.00'da başladı. Bu kez ev sahibi işveren kesimi. Masaya asgari ücretin belirlenmesinde kritik öneme sahip TÜİK verileri konacak. 2020 asgari ücret pazarlığı bu rakam üzerinden yapılacak.
2020 Asgari görüşmelerinde kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirlemede kritik öneme sahip TÜİK rakamı bugün açıklanıyor. TİSK'teki üçüncü toplantıda 2020 asgari ücreti için ilk rakamın telaffuz edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Toplantı saat 14.00'da başladı.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı. Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.
Önceki toplantılarda ne olmuştu? : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullanmıştı. İşçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişti.
Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda da Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sunmuştu.
Bugün TÜİK bir işçinin gıda harcamasını paylaşacak
Bugünkü toplantı çok önemli. Zira asgari ücreti belirlemede kıstas kabul edilen Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bir işçinin gıda harcama rakamı masaya gelecek. Asgari ücret pazarlığı bu rakam üzerinden yürüyecek. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde kritik nitelikteki toplantı öncesi, komisyonun işçi ve işveren taraflarının talepleri netlik kazandı.