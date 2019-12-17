Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücreti belirleyecek TÜİK rakamı

Önceki toplantılarda ne olmuştu? : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullanmıştı. İşçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişti.