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Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz isimli yük gemisinde makina yağcısı Ergin A. 42 yaşındaki kaptan Bora Ekşi'yi bıçakla boğazını keserek öldürdü. Olaya müdahale etmek isteyen 2 mürettebat da yaralandı.

İnce Karadeniz gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açıldı. Geminin kaptanı Bora Ekşi, daha önce tartıştığı makina yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ergin A., elindeki bıçakla kaptana yönelirken engel olmak isteyen 2 mürettebatı da yaraladı.

Kaptanı kamarasının girişinde boğazından bıçaklayan saldırgan diğer mürettebatın çabasıyla etkisiz hale getirildi. Kaptan ise gemide hayatını kaybetti. Ergin A. mürettebat tarafından bağlanırken geminin rotasını adli işlemler için Sri Lanka'ya çevirdiği kaydedildi. Kaptan Bora Ekşi'nin evli ve bir erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Şirketten açıklama geldi

İnce Denizcilik'ten olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: 20.12.2019 tarihi sabah saatlerinde Hint  Okyanusu'nda seyir halinde bulunan şirketimize ait M/V İnce Karadeniz isimli gemimizde vuku bulan elim hadise sonucu bir personelimiz vefat etmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır.

Türk konsolosluğuna ve yasal mercilere gerekli bildirimlerin tamamı yapılmıştır. Şu an itibariye Hint Sahil Güvenlik duruma müdahale etmiş, yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur.

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