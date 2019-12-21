Ofis çalışanları için sağlıklı atıştırmalıklar

Ofis çalışanları için sağlıklı atıştırmalık önerileri haberimizde. Ofis ortamında çalışanlar sıkıldıkça yada mideniz kazındıkça bir şeyler atıştırmak istiyorsunuz ancak sağlıklı atıştırmalıkların neler olduğu bilmiyorsanız işte size bir kaç öneri...



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Gönderen: Memorial İletişim <pressrelease@faselis.com>

Date: 25 Kas 2019 Pzt, 09:51

Subject: Ofis Çalışanlarına Sağlıklı Atıştırmalık Önerileri

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İnsanların modern hayatın getirdiği stresi üzerlerinden atmak için kullandığı yollardan biri de atıştırmaktır. Ancak bir şeyler atıştırmak artık pek çok insan için gün içinde olmazsa olmazlardan haline gelmiş durumdadır. Ofislerde tüketilen bol şekerli ve basit karbonhidrat içeren abur cuburlardan, iş çıkışı arkadaşlarla buluşulunca yenilen yağlı kızartmalar karşı konulamaz boyuta ulaşmış durumda olduğu bilinmektedir. Bunun altında şüphesiz yeme içme alışkanlıklarının bozulması yatmaktadır. Atlanan ana öğünler, ne yazık ki kişileri sağlıksız atıştırmalıklara yöneltmektedir. Öğlen ve akşam yemeklerini atlayarak atıştırmalıkları öğün yerine koymak sağlıklı beslenme kurallarına uymamaktadır.

Kan şekerinizin dengesini bozmayacak atıştırmalıklar tercih edin

Ana öğünleri atlamak, bir sonraki öğüne kadar aşırı acıkmaya dolayısıyla da sağlıksız yiyeceklere veya bir sonraki öğünde daha fazla yemek tüketmeye neden olmaktadır. Üç ana öğün atlatmadan yapılmalıdır. Bu durum, ara öğünlerde porsiyon kontrolünü sağlamaya ve sağlıklı yiyeceklere yönelmeye yardımcı olmaktadır. Ana öğünlerin arasında tüketilen ara öğünlerde ise tokluk süresini artıran, kan şekeri düzeyini bozmayan atıştırmalıklardan faydalanmakta yarar vardır.

Ev için atıştırmalık önerileri

Evde zaman geçirirken özellikle de televizyon izlerken pek çok kişi cips, çikolata, bisküvi, çerez gibi atıştırmalıkları tüketmek istemektedir. Özellikle kışın evlerde tüketilen atıştırmalıklar kilo olarak geri döner. Bu nedenle uzun kış akşamlarında tüketilen atıştırmalıkların kaliteli olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Ev için atıştırmalık öneriler şöyle sıralanabilir:

- Bir su bardağı kefir, yanına 10 çiğ badem, fındık veya 2 tam ceviz

- Jülyen kesilmiş ve limon suyuna batırılmış havuç ve salatalık

- 2 yemek kaşığı yoğurt ve 3 adet ince kepekli grissini

- Bir kase yoğurt ve iki yemek kaşığı yulaf ezmesi

- Bir dilim tam buğday ekmeğinin yanına ince bir dilim beyaz peynir

- Haşlanmış brokoli ve yanına bir su bardağı ayran

- Bir dilim tam buğday ekmeği yerine bir su bardağı yağsız patlamış mısır veya 3 adet kestane tüketilebilir.

Ofis atıştırmalıkları kilo aldırıyor

Çalışma saatlerinin uzaması, sabah kahvaltısının ya da öğle yemeğinin atlanması sağlıksız besinler tüketilmesine sebep olabilmektedir. Ayrıca ofiste çalışma arkadaşlarının “abur cubur” olarak tabir edilen gıdaları tüketmesi de atıştırmalık tüketiminin çoğalmasını sağlayabilmektedir. Bazıları da atıştırmalıklarını yanında taşımak istemediği için daha hızlıca bulabileceği bisküvi, kraker türü yiyeceklere yönelmektedir. Oysa ofis içinde de sağlıklı yiyecekler tüketmek mümkündür. Çalışanlar için ofis atıştırmalıkları şöyle sıralanabilir:

- 3 adet ince kepekli grissini ve bir dilim süzme peynir

- Küçük bir kutu yoğurt ve bir orta boy yeşil elma

- Bir elma ve 10 çiğ badem veya fındık

- Sütlü şekersiz kahve ile 4 adet kuru kayısı

Akşam yemeği öncesi buluşmalarda dikkat

Hemen hemen herkes haftanın belirli günlerinde arkadaşlarıyla dışarıda buluşmak için sözleşebilir. Bu buluşmalarda da genellikle menülerde “çıtır atıştırmalık” olarak geçen yiyecekler ortak yenilmek üzere sipariş edilebilir. Ancak bu atıştırmalıklar yağda kızarmış, karbonhidrat içeriği fazla ve genellikle işlenmiş olduğu için çok da tercih edilmemelidir. Böyle bir durumda atıştırmalık yerine yarım kase çorba ile yanına bir kase yoğurt sipariş edilebilir. Veya ızgara sebze tabağı ile yoğurt tüketilebilir.

Glutensiz diye kilo aldırmıyor sanmayın

Ne yazık ki pek çok kişide “Glutensiz atıştırmalık kilo aldırmaz” algısı vardır ve bu algı yanlıştır. Diyet yaparken glütensiz beslenildiğinde kilo verilir ancak bu tamamen buğday tüketilmediği; ‘Diyet’ adı altında unlu gıda yenmediği içindir. Ancak glütensiz gıdaların porsiyon kontrolü olmadan tüketilmesi de kilo almaya sebep olur.