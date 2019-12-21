HABER /  GÜNCEL

Atlasglobal tarifeli uçuşlarına yeniden başladı

Uçuşlarını geçici olarak durduran Atlasglobal Havayolları, tarifeli uçuşlarına yeniden başladı. 26 gün aradan sonra Atlasglobal Havayolları'nın ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleşti.

Atlasglobal Havayolları, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada  yeniden yapılanma süreci nedeniyle uçuşlarını 21 Aralık'a kadar geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Bu süreçte çalışanlar izne çıkarılırken, uçuşu gerçekleştirilemeyen yolculardan satın aldıkları biletleriyle ilgili iade ve değişiklik taleplerine yönelik işlemlerin yapılacağı duyurulmuştu.

Atlasglobal Havayolları: Yeniden göklerdeyiz

Havayolu şirketi, 26 gün aradan sonra tarifeli seferlerine yeniden başladı. Atlasglobal Havayolları'nın bugün ilk uçuşunu, KK2001 seferiyle İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleştirdi. Londra'nın dışında Atlasglobal'in bugün dış hatlarda Amsterdam, Tel-Aviv, Bağdat, Tahran ile iç hatlarda Antalya'ya olmak üzere karşılıklı 12 seferi var. Öte yandan uçuşların başlamasına ilişkin Atlasglobal Havayolları'nın twitter hesabından da "Yeniden göklerdeyiz" paylaşımı yapıldı.

"Ülkeye hayırlı olsun"

Atlasglobal'in yeniden uçuşlara başlaması yolcularını memnun etti. 11.15'teki ilk sefer ile Londra'ya giden yolculardan Dilaver Sağlam basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Daha önce Atlasglobal ile uçtuk. Ama bir talihsizlik oldu. Ben biletimi 21'ine almıştım. Tesadüf  ilk uçak da bizimkiymiş. Bileti düne alsak uçamayacaktık. Kısmet, bugüne aldık. Ülkeye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Emel Ulu ise "Atlasglobal güvenle kullandığımız bir havayolu. Kalbi olarak diliyorum ki yakın zamanda toparlanırlar ve yolcularını güzel bir şekilde seyahatlerine devam ettirirler. Yurt dışında kızım var. Onun yanına gidiyorum. Şansım yardım etti ve bugün uçabiliyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Akit TV sunucusundan skandal sözler: Toplanıp Cumhuriyet'in önüne bir el bombası atalım
İstanbul Valiliği açıkladı! İstanbul'da Trafik Vakfı araç çekemeyecek
Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan sosyal medyayı sallayan kış pozu!
ABD'nin Türkiye'ye karşı yaptırım kararına AK Parti'den ilk tepki
Yapı kayıt belgesi ödemesi son tarih ne zaman? Dikkat! Süre dolmak üzere
Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde dehşet! Ölü ve yaralılar var
ÖNCEKİ HABERLER
Uykuda terleme neden olur uyku apnesi sebebi olabilir!
Ofis çalışanları için sağlıklı atıştırmalıklar
NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 13 sayılık katkısıyla Grizzlies'i yendi
Adana'daki drone'lu uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Doktor kızını kurşun yağdırarak öldüren baba için istenilen ceza belli oldu
Afyonkarahisar'da evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu
Yorumlar