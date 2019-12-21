Canınız kek çekti ancak şeker ve un yemek istemediğiniz için kendinizle mücadele etmeyi bırakın. İşte size un ve şeker olmadan hazırlayabileceğiniz şahane bir kek tarifi. Unsuz şekersiz kek tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler ve unsuz şekersiz kek yapımının detayları haberimizde.

İster evde ister ofiste un ve şeker olmadan hazırlanan atıştırmalık bir şeyler mi arıyorsunuz? Sizin için şahane lezzetli unsuz şekersiz kek tarifi hazırladık. Unsuz şekersiz kek tarifi için gerekli malzemeler listesinde 2 yumurta, 1,5 su bardağı çiğ badem, 1 su bardağı çiğ fındık, 1 çay bardağı süt

10 adet kuru kayısı, 10 adet kuru incir, 1 paket kabartma tozu, 1 orta boy limonun kabuğu (rendelenmiş), 1 çay kaşığı tarçın ve 1 yemek kaşığı kakao var.

Yapılışı: Sap kısımları koparılan kuru incir ve kuru kayısıları bir parça şişmeleri için kısa bir süre ılık suda bekletin. Badem ve fındıkları robotta un haline getirin. Yumurtaları çırpıp, süt ve limon kabuğu ile karıştırın. Suyunu süzüp kuruladığınız kayısı ve incirleri küp küp doğrayın. Fındık ve badem karışımıyla meyveleri yumurtalı karışıma ekleyin. Sonrasında içine kabartma tozu, tarçın ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Muffin kağıtlarına bu harcı eşit olarak paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirdiğiniz kekleri sevdiklerinizle paylaşın.