Galatasaray Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladı Sivasspor'un iki yıldızını da kaptı

Şampiyonlar Ligi'ne havlu atıp, Süper Lig'de sancılı günler yaşayan Galatasaray, sahaya yansıtamadığı atağı transferde yansıtıyor. Cimbom Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş'la anlaştı. Böylece gelecek sezon için Emre Kılınç ile ön protokol yapan Aslan'ın ikinci transferi Yandaş oldu.

Yabancı futbolculardan umduğunu bulamayan ve Lig'de tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza atan Galatasaray, yabancılardan istediği verimi alamayınca yerli futbolculara gözünü dikti.

Mert Hakan Yandaş tamam

Cimbom Haziran’da serbest kalacak olan Mert Hakan Yandaş’ı da ikna etmeyi başardı.

Bunun üzerine Haziran'da sözleşmeleri bitecek olan iki oyuncudan Emre ile gelecek sezon için ön protokol yapan Aslan, Mert Hakan'ı da bitirmeyi başardı.

Sivasspor'da harikalar yaratan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş..

7.5 milyon TL maaş alacak

Sivasspor'da 750 bin TL'ye oynayan Mert Hakan, sarı-kırmızılı kulüpten tam 10 katı teklif aldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna, yıllık 7.5 milyon TL ödemeye hazırlanan Galatasaray, ön protokolü hazırladı.