Yolanthe Cabau'dan Sneijder'e barışma şartı
Evliliklerini bitirme kararı alan Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabu arasında işler yoluna girmeye başladı.
9 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Wesley Sneijder - Yolanthe Cabau çiftinin geçtiğimiz günlerde evliliklerine bir şans daha vermeye karar verdikleri ortaya çıkmıştı.
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Snejider'in annesi Slyvie yaptığı açıklamada, Wesley ve Yolanthe'nin, evliliklerine oğulları Xess Xava için bir şans daha verdiğini duyurmuştu.
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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mart ayında boşanacaklarını açıklayan Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau çifti arasında barış imzalandı.
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Eski model Yolanthe Cabau'nun, Galatasaray'ın eski yıldızıyla barışmak için bazı şartlar öne sürdüğü bildirildi.
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