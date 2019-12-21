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Lider Sivasspor'un hedefi seriyi sürdürmek

Anadolu Ajansı

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, yarın deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenerek, bu sezon yakaladığı en uzun 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Ligin 9. haftasında iç sahada Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından çıktığı 7 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. 

Geride kalan periyotta Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'yi de 3-1 mağlup ederek son 7 haftayı kayıpsız geçen kırmızı-beyazlılar, tarihinde ilk kez 7 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.

Sivas ekibi, ligin 11. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu korumak için Gençlerbirliği engelini de aşmak istiyor. 

Sivasspor'da 2 sakat, 2 cezalı 

Sivasspor'da, yarın oynanacak Gençlerbirliği maçında sakat ve cezalıların durumu can sıkıyor. 

Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Emre Kılınç ile savunmada görev yapan Fatih Aksoy, sarı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivasspor'da, bu karşılaşma öncesi orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka ve golcü Hugo Vieira'nın sakatlığı bulunuyor. 

Sivas ekibinde Fernando, Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş ve Aaron Appindangoye sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor arasında Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 14.00'de başlayacak. 

Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

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